Josef Weber geht für die Grünen ins Rennen

Josef Weber ist der Kandidat der Grünen im Wahlkreis Biberach für die Landtagswahl am 13. März 2016. In einer Mitgliederversammlung am Mittwochabend in Biberach setzte sich der 57-jährige Biolandwirt aus Mettenberg gegen Gärtnermeister Michael Schick (53) aus Bronnen durch. Auf Weber entfielen 14 Stimmen der insgesamt 24 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, auf Schick neun. Zum Ersatzbewerber wählte die Versammlung den 22-jährigen Studenten Robert Wiest aus Erlenmoos.

Weber verwies zu Beginn seiner 15-minütigen Vorstellungsrede auf die Erfolge der Grünen in der Landesregierung, an die er anknüpfen wolle. Ziel sei es für ihn, im Wahlkreis möglichst viele Wähler für die Grünen zu mobilisieren, damit die Regierungsarbeit fortgesetzt werden könne. „Auf uns wartet noch viel Arbeit, und wir machen weiter“, so Weber. Der Erhalt der Schöpfung sei für ihn ein wichtiges Ziel. Wohlstand dürfe nicht auf Kosten der Natur entstehen. „Wenn ich sehe, was wir an Flächen versiegeln, läuft es mir kalt den Rücken runter“, so Weber. Der Begriff Nachhaltigkeit müsse auch für die starke Industrie in Baden-Württemberg gelten. Flächenausgleich und Ökopunkte bezeichnete er als „modernen Ablasshandel“. Bei der Bildungsreform sei nicht alles ganz reibungslos gelaufen. Beim Thema Gemeinschaftsschule stehe noch viel Arbeit an. „Da hätten wir die Lehrer mehr einbinden müssen.“

Im Straßenbau gelte für ihn Erhalt vor Neubau, sagte Weber und positionierte sich klar gegen eine Verlängerung der Biberacher Nordwest-Umfahrung hinauf zu B30, den sogenannten Aufstieg bei Mettenberg. In der Flüchtlingsfrage seien Solidarität und Willkommenskultur gefragt. „Das ist eine riesige Herausforderung.“ Klare Worte fand er für die brennenden Container und Hakenkreuzschmierereien an einer Gemeinschaftsunterkunft in Riedlingen: „Was da passiert ist, dafür müssen wir uns schämen.“

Als beste Entscheidung seines Lebens bezeichnete er die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft, die er mit seinem Betrieb 1989 vollzogen hat. „Meine Kinder sind versorgt, der Hof ist gut organisiert. Deshalb würde ich gerne die Region als grüner Biobauer im Landtag vertreten“, sagte Weber.

Auf sein urgrünes Profil hatte auch Michael Schick gesetzt. Er mache die Erfahrung, dass er damit durchaus auch Konservative in der Region anspreche. Die Sicherung von Arbeitsplätzen dürfe nicht als Argument gegen Umweltschutz verwendet werden. Er forderte eine stärkere Unterstützung der Windkraft und eine Einschränkung der Mais-Monokulturen. „Wir machen unsere Böden und Äcker vollkommen kaputt“, so Schick. Kritische Worte fand er für die Milch-Überproduktion, Massentierhaltung sowie den Einsatz von Glyphosat als Unkrautvernichter, das möglicherweise krebserregend ist.

Auf andere Politikfelder hat sich Ersatzbewerber Robert Wiest spezialisiert. Er steht kurz vor seinem Abschluss eines dualen Studiums in International Business. Er sieht große Chancen in der Industrie 4.0 und spricht sich für einen Ausbau der Breitbandnetze aus. Mit einher gehen müssten aus Wiests Sicht höhere Standards beim Datenschutz: „Hier sind Freiheitsrechte bedroht, die wir verteidigen müssen.“ Die Versammlung hatte zu Beginn des jüngst verstorbenen Grünen-Stadt- und Kreisrats Johann Späh aus Biberach gedacht.