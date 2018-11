Josef Jöchle arbeitet schon seit 45 Jahren bei der Firma Halder

Die Erwin Halder KG in Bronnen hat bei ihrer Jubilarfeier im Dornweiler Hof elf Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

Besonders hervorzuheben sei, so Geschäftsführer Stefan Halder, dass sechs der elf Jubilare auch ihre Ausbildung bei Halder absolviert hätten. Darunter auch Josef Jöchle, der bereits seit 45 Jahren im Unternehmen tätig ist. Stefan Halder drückte seine Begeisterung so aus: „45 Jahre ist eine so ungeheure Zahl – ich selbst habe noch nicht mal die Hälfte und es kommt mir schon ewig vor.“ Bereits seit 25 Jahren und damit ebenfalls länger als der Chef dabei sind Anja Ströbele und Christian Auer. Das 10-Jährige feierten Selina Müller, Claudia Götz, Silvia Schäffold, Steffen Scheerer, Thomas Stanossek, Stefan Mettke, Klaus Volk und Bettina Beck.

„Schön, dass Sie Ihr Jubiläum in einer tollen Zeit feiern können“, sagte Stefan Halder. Denn mit der Firma gehe es seit neun Jahren wirtschaftlich nur bergauf, dieses Jahr werde man wohl erstmalig mehr als 43 Millionen Euro Umsatz erreichen.