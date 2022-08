Jordanbad öffnet Flüchtlingsfamilien seine Türen

Tagtäglich stehen wir alle immer noch unter dem Eindruck des Leids, den der Krieg in der Ukraine vor allem für die Schwachen der Gesellschaft mit sich bringt. Um dieses unter den im Raum Biberach angekommenen Flüchtlingsfamilien zu lindern, hatte sich Marius Brandt, Direktor des Jordanbads der St. Elisabeth-Stiftung, spontan zu einer Hilfsaktion entschlossen. Brandt stellte 100 Gutscheine für einen kostenfreien Eintritt für jeweils zwei Begleitpersonen mit bis zu vier Kindern zur Verfügung.

Über das zuständige Referat beim Landratsamt wurde seit Mitte Juni durch die Integrationsmanager die Verteilung in die Familien übernommen. Inzwischen sind alle Gutscheine bei 100 ukrainischen Familien gelandet, die in Biberach eine Heimat gefunden haben. Erste Gutscheine wurden zudem schon eingelöst und das Feedback auf den Besuch im Jordanbad ist überwältigend. „Die Familien erzählen wie gut es ihnen gefallen hat, wie sehr ihnen diese friedlichen Momente voller Spaß und Entspannung mit ihren Kindern gefehlt haben. Viele wollen gerne noch ein zweites Mal hin, aber wir haben zunächst darauf geachtet, dass jede interessierte Familie einen Gutschein bekommt“, so Susanne Frankenhauser vom Amt für Flüchtlinge und Integration des Landratsamts Biberach.

Für Marius Brandt war es angesichts der Bilder von den Flüchtlingen ein Herzenswunsch direkt zu helfen. „Diese Eindrücke können einen nicht loslassen und wir haben die Kapazitäten und auch die organisatorischen Möglichkeiten so eine Aktion zusammen mit dem Landratsamt erfolgreich umzusetzen. Daher habe ich nicht lange gezögert und bin aktiv geworden“, so Brandt. Bis zum 31. August können die noch nicht eingelösten Gutscheine im Jordanbad eingesetzt werden.