Jordanbad bedankt sich bei Einsatzkräften

Das Jordanbad hat sich bei den freiwilligen Feuerwehren aus Biberach und Ummendorf für ihren Einsatz bei den Überschwemmungen bedankt. Nun können die Feuerwehrfrauen und -männer statt zum Notfalleinsatz zum Baden und Saunieren ins Jordanbad kommen oder etwas für ihre Fitness tun.

Starkregen setzte Ende Juni Teile der Therme unter Wasser, Anfang Juli trat der Reichenbach über die Ufer und überschwemmte den Parkplatz vor dem Jordanbad. Dank des schnellen Einsatzes der freiwilligen Feuerwehren aus Biberach und Ummendorf konnten größere Schäden verhindert werden.

Marius Brandt von der Direktion des Jordanbads dankte dem Biberacher Abteilungskommandanten Sven Layer und seinem Kollegen Nico Schneider sowie dem Ummendorfer Kommandanten Simon Legnaro. „Wir sehen es als selbstverständlich an, dass uns geholfen wird und vergessen oft, wer dahintersteckt“, gab er zu bedenken. „Deshalb möchten wir im Namen unseres gesamten Teams am Standort Jordanbad, der St.-Elisabeth-Stiftung, der Therme, des Teams Gesund & Fit, sowie unserer neuen Außenstelle team.Physio.Logisch. unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen und herzlich Danke sagen“, bekräftigte er bei der Übergabe von 40 Ehrengastkarten für Therme und Sauna. “Zudem haben wir die Aktion Fit für Biberach gestartet, die den Einsatzkräften die Möglichkeit bietet, zu stark vergünstigten Konditionen in unseren Fitnessstudios am Standort Jordanbad, Gesund & Fit, und in unserer Außenstelle in der Marie Curie Straße am neuen Krankenhaus zu trainieren. Dort können sie mithilfe der Körperanalyse

ihre Trainingsfortschritte effektiv messen, um gerüstet zu sein für den nächsten Einsatz". „Das tut uns gut", freute sich Legnaro beim Fototermin im Saunadorf der Therme über die Anerkennung.