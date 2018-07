Johannes Merg zeigt sich in guter Form

Die alpinen Skifahrer der TG Biberach blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Johannes Merg, Spitzenläufer des Teams, startete in Seefeld bei zwei hochklassig besetzten Rennen zur Deutschlandpokalserie. Mit am Start waren die besten CIT-Läufer des Bayerischen Skiverbandes. Johannes Merg präsentierte sich in ausgezeichneter Form und konnte den Slalom sowie einen Riesenslalomlauf für sich entscheiden. Mit diesen überzeugenden Siegen hat er sein Punktekonto weiter verbessert und seine Spitzenstellung in Baden-Württemberg einmal mehr unter Beweis gestellt.

Beim dritten und vierten Rennen der Supercuprennserie erzielten die Starter der Biberacher TG ebenfalls herausragende Ergebnisse. Der Supercup ist als DSV-Punkterennen traditionell eine der wichtigsten Rennserien des Schwäbischen Skiverbandes. Johannes Merg konnte sich im Slalom auf dem guten Rang fünf platzieren. Christof Heckele belegte Rang neun, Roland Kling konnte Rang 19 behaupten und Martin Moll belegte den 27. Rang. Bei den Damen freute sich Martina Merg über den neunten Rang und erntete damit die Früchte ihres intensiven und zielgerichteten Trainings. Maren Hofmann belegte ebenfalls bei ihrem ersten Start in den Jugendklassen Rang 20.

Heckle landet auf Rang 16

Im Riesentorlauf verfehlte Johannes Merg ganz knapp den Sieg und wurde hervorragender Zweiter. Christof Heckele belegte Rang 16 und konnte als Dritter der SSV-Jugendmeisterschaft auf das Podest steigen. Auch dies ist ein ausgezeichnetes Ergebnis für den zielstrebigen jungen TG-Rennläufer.

Nino Sebastiani wurde 19. und Martin Moll platzierte sich mit Rang 38 im Mitttelfeld der besten Schwäbischen Riesenslalomläufer. Martina Merg belegte Rang 27 und auch Maren Hofmann konnte sich mit Rang 31 gut behaupten.