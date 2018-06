Jobcenter verzeichnet weniger Arbeitslose

Das Jobcenter Biberach freut sich über eine positive Entwicklung im vergangenen Jahr. Harald Lämmle, Leiter der Jobcenters, präsentierte den Kreisräten am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit einige Zahlen und Fakten. Der Amtsleiter sprach von einer sehr guten Entwicklung des Arbeitsmarkts 2017 und gab auch einen Ausblick in künftige Projekte.

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote lag im Jahr 2017 bei 2,4 Prozent. „Damit hatten wir seit 2008 die niedrigste Arbeitslosenquote im Kreis zu verzeichnen“, sagt Landrat Heiko Schmid. Das Ziel von Harald Lämmle ist es, künftig eine eins vor dem Komma stehen zu haben. Denn das Jobcenter tue einiges dafür, Arbeitslose wieder auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren.

Lämmle stellte die Eingliederungsstrategie des Jobcenters vor. Dafür bezahlte der Bund im vergangenen Jahr 1,89 Millionen Euro. „Diese Summe haben wir 2017 ausgegeben, um Menschen auf den Arbeitsmarkt zu bringen“, so der Leiter des Jobcenters. Knapp die Hälfte der Mittel wurde für Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung verwendet. Des Weiteren flossen Eingliederungszuschüsse an Betriebe und auch in verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen.

Landrat Schmid lobte die Leistungen der Mitarbeiter des Jobcenters: „Mit viel Aufwand und erheblicher Unterstützung des Bundesprogramms konnten 46 Langzeitarbeitslose in versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse integriert werden“, so Landrat Schmid. Davon seien rund 20 Menschen mehr als fünf Jahre arbeitslos gewesen. Erfreulich sei auch die Entwicklung bei den Integrationen in den ersten Arbeitsmarkt: „Die konnten um rund 18 Prozent gesteigert werden, das heißt, es konnten 800 Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt integriert werden.“ Das Problem dabei: „Wir haben zwar viele Personen vermittelt, allerdings nicht bedarfsdeckend“, so Lämmle. „Also müssen auch weiterhin Leistungen bezahlt werden.“

Die Anzahl der registrierten Arbeitslosen ist 2017 im Vergleich zu 2016 durchschnittlich um 2,9 Prozent gesunken. „Das hängt auch mit den Flüchtlingen zusammen, die wir in Sprachkurse vermittelt haben“, sagt Lämmle. In Zukunft will das Jobcenter intensiv mit den Integrationsmanagern zusammenarbeiten. Ebenfalls neu und auf EU-Bürger und Flüchtlinge ausgerichtet, ist eine Ausbildung zum Altenpfleger. „Sie werden während der zweijährigen Ausbildung auch weiterhin mit Sprachkursen unterstützt“, sagt Lämmle. „Das ist eine gute Sache für Menschen, die sich diese Arbeit vorstellen können.“