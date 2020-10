Joana Waibel gewinnt L-Springen

Greta Völker aus Trochtelfingen hat im Stilspringen der Klasse M* beim Springturnier des RC Rißegg triumphiert. Lokalmatadorin Joana Waibel siegte in zwei L-Springen. Insgesamt wurden sechs Prüfungen von der Klasse A* bis M* auf der Reitanlage der Familie Kohler in Rißegg an zwei Tagen ausgetragen, die Glocke für das Freizeichen zum Start läutete 170 Mal.

Tag eins begann mit einer Stilspringprüfung der Klasse A* mit Standardanforderungen für Amateure. Am Ende hieß die Siegerin Janina Heck (RSZ Babenhausen). Zweite wurde Christina Landherr (RSG Edelstetten) vor Mona Kriebel (RFV Fischbach). Jannik Ege (RC Rißegg) wurde Vierter. Das nachfolgende L-Springen war ebenfalls ausschließlich für Amateure ausgeschrieben. Die schnellste fehlerfreie Runde lieferte Stella Wenk (RSZ Boll) auf Climbo ab. Felica Bock-Laqua reihte sich auf Platz zwei ein, die Geschwister Sinikka und Annika Sproll (beide RC Rißegg) landeten nach ebenfalls fehlerfreien Runden auf den Plätzen drei und vier. Jannik Ege (RC Rißegg) wurde Siebter.

Technisch und stilistisch einwandfrei

Der Höhepunkt am Nachmittag war eine Stilspringprüfung der Klasse M*. Als erste Starterin ging Greta Völker (RFV Trochtelfingen) in den Parcours, mit einer technisch und stilistisch einwandfreien Runde blieb sie bis zum Ende ganz vorn. Zweite wurde Franziska Schönweiler (RFV Riedlingen), Platz drei ging an Tanja Romano (RFV Dietmannsried). Joana Waibel (RC Rißegg) wurde Fünfte.

Am Sonntagmorgen konnte Silke Dasch (PSF Munderkingen) die Springprüfung der Klasse A** nach Fehlern und Zeit gewinnen. Franziska Müller (RV Sulmingen) wurde Zweite, Silke Dasch platzierte ein weiteres Pferd auf Rang drei. Jannik Ege (RC Rißegg) wurde Fünfter. Im nachfolgenden L-Springen hieß die Siegerin Joana Waibel (RC Rißegg), sie lieferte mit ihrer Stute Call me crazy die schnellste fehlerfreie Runde ab. Juliane Schmid (RFV Illertissen u. U.) landete auf dem Silberrang. Annika Sproll erreichte Platz drei, Jannik Ege wurde Zehnter (beide RC Rißegg). Das Highlight am Nachmittag war eine Punktespringprüfung der Klasse L mit Joker. Mit voller Punktzahl und in der schnellsten Zeit siegte Joana Waibel (RC Rißegg), dieses Mal mit Caretani. Zweite wurde Camilla Zettermann (RK Schmalegg) vor Kim Katharina Ulrich (RV Heidenheim). Jannik Ege erritt sich Platz vier, Sinikka Sproll wurde Fünfte (beide RC Rißegg).