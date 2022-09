Jetzt schon für Gewerbeschau im Frühjahr anmelden

Im Rahmen der Heimattage wird die Biberacher Innenstadt am 6. und 7. Mai 2023 zu einer großen Gewerbeschau. Unternehmen, Dienstleistern, Verbänden und Vereinen eröffnet sich die einzigartige Möglichkeit, sich einem breiten Publikum hautnah und direkt zu präsentieren, kündigt die Stadtverwaltung in einem Schreiben an.

Eingeladen sind Aussteller aus ganz Baden-Württemberg, sich bei dieser öffentlich frei zugänglichen Messe zu präsentieren und in den persönlichen Kontakt mit interessierten Besuchern, potenziellen Kunden und Partnern zu treten. Bis Samstag, 15. Oktober, kann man sich direkt über die Internetseite der Stadt Biberach für die Teilnahme anmelden.

Für beste Unterhaltung sorgen an diesem Wochenende ein abwechslungsreiches Familien- und Kinderprogramm in der gesamten Innenstadt, ein verkaufsoffener Sonntag sowie ein attraktives Programm auf der SWR-Showbühne auf dem Gigelberg.