Jetzt mitmachen: SZ Biberach sucht Weltmeister-Geburtstagskinder

4. Juli 1954, 7. Juli 1974, 8. Juli 1990 und der 13. Juli 2014 – das sind die Daten, an denen die deutsche Nationalmannschaft bisher Fußball-Weltmeister geworden ist. Aus Anlass der bevorstehenden WM in Russland sucht die „Schwäbische Zeitung Biberach“ Menschen, die an einem der oben genannten Tage zur Welt gekommen sind – die also demnächst ihren 64., 44., 28. oder vierten Geburtstag feiern.

Unsere Redaktion möchte über Sie berichten. Erzählen Sie uns, wie Ihre Eltern den Tag Ihrer Geburt und den jeweiligen deutschen WM-Titel erlebt haben? Tragen Sie deshalb womöglich den Vornamen eines WM-Helden? Ist es für Sie etwas Besonderes, an einem solchen Tag Geburtstag zu haben? Was haben Sie aufgrund Ihres besonderen Geburtsdatums schon Kurioses oder Lustiges erlebt?

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine kurze E-Mail an redaktion.biberach@schwaebische.de unter dem Stichwort „Weltmeister-Geburtstagskind“. Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre Adresse, Telefonnummer und natürlich Ihr Geburtsdatum mit an und ein paar Stichworte, was Sie uns zu Ihrem Geburtstag erzählen können. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen!