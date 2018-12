„Jetzt gehen wir den Aufstieg zur B 30 richtig an“

Von Schwäbische Zeitung und Deutsche Presse-Agentur

Auf einem Firmengelände in Thannhausen im Landkreis Günzburg haben acht Lastwagen gebrannt. Dabei entstand ein Schaden von rund einer Million Euro, wie die Polizei mitteilte.

Bis zu 140 Feuerwehrleute löschten die in Flammen stehenden Fahrzeuge am Samstagmorgen. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Wie es in der Nacht zu dem Feuer kam, war noch unklar.

Nur Schaum kann helfen Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr befanden sich die LKW-Kipper bereits im Vollbrand.