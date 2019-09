Jetzt für Ihren Liebling abstimmen: Wer gewinnt die Wahl zum SZ-Sportler des Monats?

Der Faustballer Uwe Kratz von der TG Biberach I hat die SZ-Wahl zum Sportler des Monats Juli gewonnen. Nun sucht die „Schwäbische Zeitung“ den Sportler des Monats August. Dafür stehen insgesamt vier Vorschläge zur Wahl. Die Abstimmung läuft von Freitag, 13. September, 12 Uhr, bis Freitag, 20. September, 12 Uhr. Wer die Wahl gewinnt, wird danach näher vorgestellt – in der „Schwäbischen Zeitung“ sowie auf „Schwäbische.de“.

Diese Sportler stehen für den August zur Wahl:

Günter Schilling (TG Biberach): Der Bogenschütze gewann in Berlin nach 2016 und 2018 erneut den Titel des deutschen Meisters in der Seniorenklasse. 643 Ringe schlugen für ihn in der Endabrechnung zu Buche. Darüber hinaus sicherte sich Günter Schilling gemeinsam mit Hans Süßmuth und Radmila Schilling Gold in der Mannschaftswertung.

Hugo Calderano (TTF Liebherr Ochsenhausen): Der Tischtennis-Profi vom Bundesligisten Ochsenhausen holte sich zwei Goldmedaillen bei den Panamerikanischen Spielen in Lima (Peru). Diese gewann er im Einzel- sowie im Doppelwettbewerb an der Seite seines brasilianischen Landsmanns Gustavo Tsuboi, der für den TTC Neu-Ulm aufschlägt. Hugo Calderano löste damit auch das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio 2020.

Linda Weber (AMC Biberach): Die Trialfahrerin des AMC Biberach erreichte beim dritten Lauf der Europameisterschaft in Ancelle (Frankreich) zum dritten Mal den dritten Platz in der Klasse Women international. In der EM-Gesamtwertung reihte sich Linda Weber am Ende auf Rang vier ein.

Günther Schwarz (SV Altheim-Waldhausen): Er hat sich bei der DM der Sportschützen auf der Olympiaschießanlage in München Gold in seiner Altersklasse AK50 (Männer III) mit der Luftpistole auf zehn Metern Entfernung gesichert. Günther Schwarz siegte mit einem Ring Vorsprung auf den Zweiten. Gemeinsam mit seinen Vereinskameraden Sergej Eromin und Klaus Vogel gewann er auch die Silbermedaille im Team.