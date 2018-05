Jetzt anmelden zur Mini-WM in Biberach

Während in Russland im Sommer der neue Fußball-Weltmeister ausgespielt wird, wird auch in Biberach ein neuer Champion gesucht. Nach der erfolgreichen Premiere 2014 auf dem Gigelberg, richtet die „Schwäbische Zeitung“ erneut eine Mini-WM für Fünft- und Sechstklässler aus. 32 Mannschaften von Schulen aus dem Verbreitungsgebiet der SZ Biberach suchen am 25. und 26. Juni ihren Weltmeister. Austragungsort ist diesmal, wie schon bei der Mini-EM 2016, ein Kleinspielfeld auf dem Marktplatz.

Jedes Team wird bei der Mini-WM in Biberachs guter Stube eine der Nationalmannschaften vertreten, die bei der WM in Russland am Start sind. Groß war die Freude 2014 bei der Klasse 6d der Dollinger-Realschule, die als Elfenbeinküste das rein afrikanische Finale gegen Nigeria (6f der „Dolli“) mit 2:0 gewonnen hatte. Rang drei belegte ebenfalls ein „Dolli“-Team: die Klasse 6e, die als Italien angetreten war. Alle Teams waren mit großer Begeisterung bei der Sache.

Das dürfte auch diesmal der Fall sein, wenn in Biberach ein neuer Mini-Weltmeister ermittelt wird. Klar ist, dass es auf jeden Fall einen neuen Champion geben wird. Titelverteidiger Elfenbeinküste hatte das Ticket für die Endrunde in Russland verpasst und wird daher auch in Biberach nicht mit von der Partie sein. Welches Schülerteam für welches Land antritt, wird sich am 7. Juni im Biberacher Rathaus bei der Auslosung entscheiden. Schirmherr der Mini-WM, die von der „Schwäbischen Zeitung“ veranstaltet und von der Volksbank Ulm-Biberach sowie von Sport Heinzel unterstützt wird, ist erneut OB Norbert Zeidler.

Auf dem Marktplatz wird am 25./26. Juni dann der Soccer-Court des Württembergischen Fußballverbands aufgebaut. Der Austragungsmodus entsprcht dem von 2014. Die WM wird eins zu eins nachgespielt, zunächst in Vorrundengruppen und vom Achtelfinale an im K.-o.-System. Die Teilnahme für die Fünft- und Sechstklässler lohnt sich: Jeder Schüler erhält ein von Sport Heinzel gespendetes T-Shirt sowie eine Medaille, für den Mini-Weltmeister sowie die Teams auf den Plätzen zwei und drei gibt es außerdem einen Pokal und Geld für die Klassenkasse.