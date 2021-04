Jetzt anmelden für den Blumenschmuckwettbewerb

Die Stadtverwaltung Biberach sowie der Obst- und Gartenbauverein möchten auch in diesem Jahr mit einem Blumenschmuckwettbewerb zur Verschönerung der Stadt mit gärtnerischen Mitteln Impulse geben. Bewertet wird einjähriger Blumenschmuck.

Manches Gebäude hat zwar Vorrichtungen für Balkonblumenschmuck, die aber nicht genutzt werden, weil vielleicht vor der ordnungsgemäßen Entsorgung im Spätherbst zurückgeschreckt wird. Da ein schöner Blumenschmuck allen Freude bereitet, zudem das Erscheinungsbild der Innenstadt enorm aufwertet und positive Auswirkungen auf die Umwelt hat, ist es der Stadt ein Anliegen, mögliche Hemmschwellen abzubauen. Daher wird es für Innenstadtbewohner wie in den Vorjahren im Spätherbst wieder einen entsprechenden Termin für die Entsorgung geben.

Zuerst steht freilich die Pflanzsaison an. Wer mit besonders gelungenen Arrangements von Balkonblumen, Fensterblumen oder Blumenbeeten aufwartet, kann beim Blumenschmuckwettbewerb im Spätherbst eine Anerkennung erfahren. Dies soll Ansporn sein, sich zu engagieren oder es positiven Beispielen gleichzutun, damit weitere Bereiche durch eine ansprechende Bepflanzung aufgewertet werden.

An Häusern werden einjährige Blumen bewertet wie zum Beispiel blühende Geranien, Petunien, Pelargonien oder Tagetes. Es kommt auf Harmonie der Farben, Pflegezustand, Gestaltung, Umfang und Pflege der Vorgärten an. Eine Bewertung des Blumenschmucks der Vorgärten kann nur erfolgen, wenn diese von der Allgemeinheit eingesehen werden können und dadurch das Straßen- und Ortsbild positiv beeinflussen. Bewertet werden die Anlagen im Zeitraum von Mitte Juli bis Ende August durch ein Gremium von Fachleuten.

Anmeldungen für den Blumenschmuckwettbewerb sollten bis spätestens Ende Juni schriftlich an den Obst- und Gartenbauverein (Marion Wieland, Bismarckring 35, 88400 Biberach) erfolgen. Anmeldungen sind zudem telefonisch unter der Nummer 07351/17595 oder per E-Mail an mwieland.bc@web.de möglich. Die Anmeldung sollte folgende Angaben umfassen: Vor- und Zuname, Straße und Hausnummer und bei Mehrfamilienhäusern eventuell die Lage des Blumenschmucks. Teilnehmende früherer Blumenschmuckwettbewerbe werden, wenn sie sich nicht ausdrücklich abmelden, automatisch wieder in die Liste aufgenommen. Die Teilnahme am Blumenschmuckwettbewerb ist nicht an eine Mitgliedschaft im Gartenbauverein gebunden.