Jetzt anmelden: Diskutieren Sie mit uns, über welche Themen Sie mehr erfahren wollen

In den Themenkonferenzen diskutieren unsere Redakteure Tag für Tag leidenschaftlich darüber, was die Leserinnen und Leser in Biberach, Riedlingen und Laupheim wirklich wissen wollen. Trotzdem ist uns klar, dass wir nicht täglich alles richtig gewichten, nicht immer alle Perspektiven ausreichend würdigen können. Manchmal schreiben wir also schlicht am Leserinteresse vorbei. Wir freuen uns, wenn Sie uns sagen, welche Themen wir aus Ihrer Sicht unterschätzen und worüber Sie in der Schwäbischen Zeitung und auf Schwäbische.de gern mehr erfahren wollen. Deswegen wollen wir an einem Abend im Oktober mit einer Auswahl von Leserinnen und Lesern in einem Workshop erarbeiten, wo wir in Biberach, Riedlingen und Laupheim noch genauer hinschauen, noch tiefer recherchieren, noch gezielter nachfragen sollen. Werden Sie für einen Abend Mitglied unserer Themenkonferenz und bringen Sie Ihre Ideen ein.