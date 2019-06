Jetzt abstimmen: Wer wird Sportler des Monats?

Die Kunstradfahrerin Lisa Weber vom SV Kirchdorf hat die SZ-Wahl zum Sportler des Monats April gewonnen. Nun sucht die „Schwäbische Zeitung“ den Sportler des Monats Mai. Dafür stehen insgesamt sieben Vorschläge zur Wahl. Die Abstimmung läuft von Freitag, 21. Juni, 12 Uhr, bis Freitag, 28. Juni, 12 Uhr. Wer die Wahl gewinnt, wird danach näher vorgestellt – in der „Schwäbischen Zeitung“ sowie auf „Schwäbische.de“.

Diese Sportler stehen für den Mai zur Wahl:

Julia Servay (RSC Biberach): Die U13-Radsportlerin hat bei den württembergischen Straßenmeisterschaften in Münsingen allen Witterungsbedingungen getrotzt und ist zum Titel gefahren. Servay setzte sich dabei gleich zu Anfang mit anderen Fahrern an die Spitze und gestaltete das Rennen über die ganzen zwölf Kilometer aktiv mit.

Leonie Ederle (RFV Bad Schussenried): Sie gewann die Silbermedaille bei den württembergischen U25-Meisterschaften im Gespannfahren in der Disziplin Zweispänner-Pferde in Bad Schussenried. Nach dem Dressur-, Gelände- und Hindernisfahrwettbewerb sicherte sich Leonie Ederle die Vizemeisterschaft vor ihrer Schwester Noemi.

Dominik Blersch: Der junge Motorradsportler aus Uttenweiler ist zum Auftakt des ADAC-Junior-Cups auf dem Lausitzring gleich zweimal aufs Podest gefahren. Im ersten Rennen belegte er Rang zwei, im zweiten Rennen Platz drei. Derzeit liegt Blersch nach vier gefahrenen Rennen auf dem dritten Rang in der Gesamtwertung.

Clara Guntermann (SV Tannheim): Beim Landesfinale in Gärtringen hat sich die SVT-Turnerin mit einer überzeugenden Leistung im Gerätevierkampf (Pflichtstufen) den dritten Platz gesichert. Guntermann konnte an diesem Tag an allen Geräten ihre Leistung abrufen und erreichte am Ende 67,10 Punkte.

Rainer Aumann (TV Dettingen): Der Triathlet sicherte sich über die Mitteldistanz bei der Challenge Heilbronn in der Zeit von 4:20:14 Stunden den DM-Titel in der Altersklasse der 45- bis 49-Jährigen. Für Aumann war es nach 2015 und 2016 bereits der dritte Titelgewinn. Sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten betrug im Ziel mehr als zehn Minuten.

Stefan Fegerl (TTF Liebherr Ochsenhausen): Er holte für die TTF im Finale um die deutsche Tischtennismeisterschaft in Frankfurt gegen den 1. FC Saarbrücken den entscheidenden Punkt gegen Darko Jorgic. Die Ochsenhauser gewannen letztlich mit 3:0 und wurden damit zum ersten Mal seit 2004 wieder Meister.

Verena Greif (KSC Hattenburg): Die Lokalmatadorin gewann in Hattenburg bei den württembergischen Kegel-Meisterschaften den Titel in der Sprint-Disziplin. Im Finale bezwang Greif mit Jasmin Annasensl eine erfahrene Bundesligaspielerin. Zudem sicherte sie sich damit das Ticket für die DM in Oggersheim.