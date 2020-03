Jetzt 73 bestätigte Coronafälle im Kreis Biberach

Weitere 18 bestätigte Coronafälle wurde dem Kreisgesundheitsamt am Samstag und Sonntag durch die Testlabors gemeldet. Es handelt sich um zehn Männer und acht Frauen im Alter zwischen zehn Monaten und 84 Jahren. Es gibt damit 73 bestätigte Fälle im Landkreis Biberach.

Landrat Heiko Schmid appellierte in einer Pressemitteilung am Sonntagabend nochmals eindringlich, die getroffenen Ausgangs-, Kontakt- und Abstandsregelungen zu beachten. „Ich begrüße die zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten vereinbarten Schritte. Es ist ein gemeinsames Vorgehen aller Länder, was für uns als Landkreis an der Grenze zu Bayern wichtig ist.“ Deshalb Schmids nochmaliger Appell: „Meiden Sie soziale Kontakte. Bleiben Sie daheim, wenn es irgendwie geht. Halten Sie einen ausreichenden Abstand beim Einkaufen und beim Arbeiten ein. Wir müssen mit einem weiteren dramatischen Anstieg der Fallzahlen in den nächsten Tagen rechnen. Landkreis, Städte, Gemeinden, Sana, die Arztpraxen, DRK und die weiteren Hilfsdienste bereiten sich intensiv darauf vor.“

Hinweis für Bürger in Hörenhausen und Schwendi

Einen konkreten Hinweis gibt das Landratsamt für die Bürger in Hörenhausen und Schwendi heraus: Kunden, die in der Zeit zwischen Samstag, 14., und Donnerstag, 19. März, in einem Ladengeschäft in Hörenhausen eingekauft haben oder am Donnerstag, 12. März, in der Postfiliale in Schwendi waren, bittet das Gesundheitsamt aufgrund eines positiven Coronafalls soziale Kontakte für die nächsten 14 Tage, gerechnet ab dem Einkaufsdatum, zu meiden. Bei Auftreten von Symptomen wie beispielsweise Husten, Fieber oder Halsschmerzen sollen sie sich beim Hausarzt oder beim Gesundheitsamt über das Bürgertelefon 07351/52-7070 melden.

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens explizit in den Abend- und Nachtstunden sowie der Schutz der Mitarbeiter wirken sich auch auf das Taxigewerbe aus. Das Landratsamt und die Taxiunternehmen haben sich darauf verständigt, die Betriebszeiten vom 23. März bis einschließlich 19. April im gesamten Landkreis täglich von 6 Uhr bis 22 Uhr einzuschränken. Kunden werden gebeten, die Hygienehinweise einzuhalten, dies insbesondere, weil in Taxen auch Transporte zu und von Krankenhäuser und Arztpraxen durchgeführt werden.

Polizei lässt Geschäfte schließen

In Bad Buchau, Biberach und Warthausen ließ die Polizei nach eigener Mitteilung je einen Friseur am Samstag sein Geschäft schließen, am Sonntag in Biberach auch einen Bäcker seinen Cafébetrieb.

Der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler zog am Sonntagnachmittag im Gespräch mit der SZ eine erste positive Bilanz. „Die eindringlichen Appelle von mir und anderen scheinen wohl gefruchtet zu haben.“ Er sei am Samstag kurz im Büro gewesen und habe einen Blick auf den Wochenmarkt geworfen. „Ich hatte den Eindruck, dass sich alle ruhig und diszipliniert verhalten haben“, so Zeidler.

„Ich danke allen, die das jetzt sehr ernst nehmen.“

Auch beim Blick in den Polizeibericht seien ihm keine besonderen „Corona-Ereignisse“ aufgefallen: „Es gab nichts, was auf größere Menschenansammlungen hingedeutet hat“, meinte der OB. Er sehe, dass die Menschen zwar an die frische Luft gingen, dies aber nicht in größeren Gruppen. „Wobei das Wetter am Wochenende seinen Teil dazu beigetragen hat.“ Aus Biberacher Sicht sei er nun mit dem Verhalten der Bürger zufrieden. „Ich danke allen, die das jetzt sehr ernst nehmen“, so Zeidler.