Jerseyweg: Zeidler bietet Rückkauf an

Mit einem kurzen offenen Brief hat Oberbürgermeister Norbert Zeidler am Montag auf den offenen Brief zweier Bauherren aus dem Jerseyweg reagiert, die das Entschädigungsangebot der Stadt über jeweils 100 000 Euro nicht annehmen wollen (SZ berichtete). Darin bietet er einen Rückkauf der Gebäude durch die Stadt an.

„Wir halten seitens der Stadt eine quasi öffentliche Verhandlung der Angelegenheit ,Jerseyweg’ über die Medien für nicht zielführend“, schreibt Zeidler. Die von den beiden Bauherren in ihrem Schreiben aufgeworfenen Fragen seien nahezu alle bei der Besprechung mit den Bauherren am 2. April erläutert worden. „Das Protokoll dieser Besprechung, bei der auch ein Rückkauf durch die Stadt in Aussicht gestellt wurde (vorbehaltlich der Zustimmung unserer Gremien), liegt Ihnen vor“, so Zeidler. Gerne informiere er die Bauherren über die rechtlichen Grundlagen. Zwischenzeitlich hätten drei Bauherren die Befriedungsvereinbarung unterzeichnet. „Die damit von der Stadt angebotene Entschädigungssumme von jeweils 100 000 Euro wird zeitnah an diese überwiesen“, so der OB. Eine weitere Bauherrschaft habe ihr Gebäude verkauft. „Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Rückkaufangebot.“