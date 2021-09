Jens Wetzstein meistert Strapazen bei Radklassiker.

Noch immer finden weltweit pandemiebedingt nur wenige Radrennen statt. Der Klassiker „Strade Bianche“ im italienischen Siena hat es aber durch alle Behördengänge geschafft. Nach der Austragung für die Berufsfahrer fand jetzt auch die Amateurausgabe statt. Jens Wetzstein vom SV Birkenhard fuhr dort das vielleicht schwerste Rennen seines Lebens.

Es seien nicht nur 140 Kilometer mit 2000 Höhenmetern zu bewältigen, sondern zahlreiche Passagen auf Schotterstraßen in das klassische Straßenradrennen eingebaut, beschreibt Wetzstein die Besonderheiten der Strecke. „Durch das fast schneeweiße Gestein des Untergrunds erscheinen diese Passagen wie weiße Straßen – daher auch der Name. Aber so idyllisch das auch klingen mag, so brutal ist auch teilweise der Zustand“, so Wetzstein weiter. Am Start fanden sich nahezu 5000 Fahrer aus ganz Europa ein, darunter ehemalige Weltmeister, Olympiasieger und „Giro d’Italia“-Sieger wie Johan de Mujnck, Paolo Bettini, Andrea Tafi oder Moreno Moser.

Als erstmaliger Teilnehmer bei diesem Rennen musste Wetzstein mit dem dritten und letzten Startblock vorliebnehmen und konnte aufgrund der vielen Starter und der engen Straßen nicht das schnellstmögliche Tempo fahren. So begann die erste Rennstunde für den Birkenharder leicht moderat, bevor dann der Streckenverlauf in die erste Schotterpassage mündete. Dieser fünf Kilometer lange flache Abschnitt wurde mit entsprechend hohem Tempo angegangen. Dabei kam es im Fahrerfeld sofort zu zahlreichen Reifenschäden. Auf den ersten Kilometern auf Schotter gab es am Straßenrand kaum noch einen freien Platz zum Reifenwechseln.

Nach einigen Passagen auf Asphalt kamen dann die nächsten Abschnitte auf Schotter – zunehmend schwieriger, steiler und mit schlechterem Untergrund. Durch die starken Schläge bei den Abfahrten mit den ungefederten Rädern sprangen die mitgeführten Trinkflaschen aus den Haltern und gingen verloren. Das bedeutete früher oder später das Aus für die Fahrer, da praktisch niemand ein Fünf-Stunden-Rennen bei Temperaturen von 30 bis 32 Grad ohne ständige Flüssigkeitszufuhr durchhalten könne, so Wetzstein. Überhaupt ging alles an Rad und Fahrer verloren, was nicht zusätzlich gesichert wurde. Massenweise lagen Reifentäschchen, Luftpumpen und sonstige Ausrüstung auf der Strecke.

Wetzstein hatte in dieser Phase keine größeren technischen Probleme. Zugute kam ihm hier eine gute Materialentscheidung, da der Birkenharder Fahrer zu einer Spezialvariante des Rennrads gegriffen hatte – einem sogenannten Gravel Bike. Diese Räder haben Art und Aussehen eines reinen Straßenrennrads, sind aber geländetauglich und können mit etwas breiteren Reifen gefahren werden. Die leichten Nachteile auf den Asphaltpassagen konnte Wetzstein verschmerzen. Sturz- und pannenfrei konnte er immer mehr Positionen gutmachen.

Nach vier Stunden und auch schnellen, harten Abschnitten auf Teer kam es zum Finale auf den letzten 20 Kilometern. Hier hatten die Veranstalter die brutalsten Schotterabschnitte eingebaut. „Unglaublich steile Anstiege mit schwierigstem Untergrund – teilweise zwischen 20 bis 30 Prozent Steigung“, so Wetzstein. Viele Fahrer mussten hier mit Krämpfen das Rad verlassen – oder bereits völlig erschöpft an den Steilstücken schieben. Gerade in dieser Phase hatte der Birkenharder seine stärkste Phase und konnte noch einmal viele Positionen gutmachen.

Das krönende Finale bestand im ultrasteilen Aufstieg in die historische Altstadt von Siena, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Auch ein ordentliches Ergebnis kam für Jens Wetzstein (Jahrgang 1958) zustande – er konnte mit dem zehnten Platz noch ganz vorne in seiner Altersklasse landen. In der Gesamtwertung belegte er Platz 433.