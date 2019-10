Die 15. Auflage des Biberacher Faustball-, Familien-, Freunde- und Laienturniers (Jedermannturnier) findet am kommenden Sonntag ab 11 Uhr in der BSZ-Halle statt. Im Fokus stehen dabei nach TG-Angaben in erster Linie Freude und Spaß am Faustballsport sowie das familiäre Miteinander von Jung und Alt. Auch Unerfahrene und Interessierte sind eingeladen teilzunehmen.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.faustball-biberach.de