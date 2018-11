Jazzclub Biberach erhält Bundespreis „Applaus“

Der Jazzclub Biberach hat zum zweiten Mal nach 2014 den „Applaus“ – der Bundespreis für die Veranstalter, Club- und Spielstättenbetreiber – als Auszeichnung für ein kulturell herausragendes Livemusikprogramm erhalten. Verliehen wurde er am Freitagabend in Mannheim von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Das Preisgeld in Höhe von 7500 Euro kommt zweckgebunden dem Spielbetrieb des Jazzclubs zugute.

Ausgezeichnet wurde der Jazzclub Biberach in der in der Kategorie III (für Spielstätten mit zehn bis 52 Konzerten pro Jahr). Die Freude bei den Verantwortlichen des Clubs war groß, weil der „Applaus“ einmal nicht in erster Linie an die ausführenden Künstler, sondern an die eigentlichen Programm-Macher ging.

Deren nachhaltige Arbeit im Hintergrund belebt und bereichert nach Ansicht der Kulturstaatsministerin das Kulturleben enorm, fördert den künstlerischen Nachwuchs und tritt offensiv für kulturelle Vielfalt, Offenheit und Toleranz ein. „Besonders die kleinen Clubs mit ihren ambitionierten und innovativen Angeboten stehen dabei für eine lebendige und vielseitige Musiklandschaft, die es zu erhalten und weiter auszubauen gilt“, so Grütters.

Als einziger Club im Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“ hatte der Biberacher Jazzclub mit seiner Hauptspielstätte im Jazzkeller der Bruno-Frey-Musikschule, die Ehre, auf Vorschlag einer unabhängigen Jury den Preis aus den Händen von Ministerialdirektor Günter Winands entgegennehmen zu dürfen. In Mannheim wurde der Jazzclub Biberach durch die beiden Vorsitzenden Peter Kiene und Helmut Schönecker vertreten.

Die insgesamt 1,8 Millionen Euro von der Initiative Musik verteilten Fördergelder machen den „Applaus“ zum höchstdotierten Musikpreis des Bundes für unabhängige Musikclubs und Veranstaltungsreihen. Die Staatssekretärin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des ebenfalls an der Förderung beteiligten Landes Baden-Württemberg, Petra Olschowski, freute sich in ihrer Ansprache besonders über die insgesamt 14 Auszeichnungen die alleine an das Land Baden-Württemberg gingen.

Club dankt Stadt und Besuchern

„Die wiederholte Verleihung des Preises ist für den Jazzclub Biberach nicht nur Ehre, sondern beinhaltet gleichzeitig die Verpflichtung, auch in Zukunft ein mutiges und leidenschaftliches Programmangebot bereitzustellen“, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. Dieser bedankt sich darin auch bei den Verantwortlichen der Stadt, beim Kulturamt, bei der Bruno-Frey-Musikschule, bei den Künstlern und besonders auch beim heimischen Publikum, das an dem prämierten Programmangebot und dessen Fortbestand entscheidenden Anteil hatte und hoffentlich weiterhin haben wird. Der Club dankt auch dem Jazzverband Baden-Württemberg der seinerseits als Förderer von Livemusik tätig ist.