Jazz und Swing auf höchstem Niveau

Die siebenköpfige Band „Daimler Swing Ensemble“ hat auf dem vierten Biberacher Rondellkonzert in der Stadtbierhalle ein Musikerlebnis der besonderen Art geboten. Das Ensemble führte die Musikgenießer durch eine moderne Musikrichtung mit verschiedenen Spielarten. Unter der Leitung des aus Biberach stammenden SWR-Bigband Lead-Trompeters Felice Civitareale realisierte die Band eine Mixtur aus Swing, mit einem Quäntchen Latin, Balladen und Blues.

Felice Civitareale, der sein Trompetenspiel mit der Kunst der Komposition vereint, führte durch das Programm. Der gebürtige Luxemburger ließ in seine Moderation schwäbische Akzente einfließen und versuchte sich dem Publikum als Oberschwabe zu beweisen. Civitareale spielte als erster Trompeter in den populärsten Orchestern und Big Bands, wie bei Max Greger, Hugo Strasser, Dieter Reith, Thilo Wolf und der SWR-Bigband. Im April 2016 übernahm Felice Civitareale schließlich die professionelle Leitung des „Daimler Swing Ensembles“. Zu den weiteren, erfahrenen Bandmitgliedern gehören Jane Walters, Elisabeth Lederer , Ulf Kroschel, Matthias Oberländer, Gerd Meyer und die Gastmusiker Werner Schmitt und Peter Kral.

Swingende Jazzrythmen

Das Swing- und Jazz Ensemble begeisterte die Gäste des Rondellkonzerts vom ersten Ton bis zum Schlussakkord. Mit Fingerschnippen und Fusswippen begleitete das Publikum die Band und drückte ihre Begeisterung mit starkem Applaus aus. Neben dem Mix aus swingenden Jazzrhythmen , Balladen und Blues der Musikgrößen wie Duke Ellington, George Gershwin, Hoagy Carmichael, Irving Berlin blieb auch immer wieder Raum für improvisierende Solo-Einlagen der Musiker die den Besuchern einen schwungvollen Abend versprachen. Werner Schmitt, Gastmusiker und Schlagzeuger, zog das Publikum mit einer besonderen Soloeinlage in den Bann. Ein solistisches Glanzlicht setzte auch die Sängerin Jane Walters, deren Musikerfahrungen aus Gospel- und Jazzmusik anzumerken war und so ihre Stimme gekonnt zur Geltung brachte, wie beispielsweise bei dem Stück „Love me or leave me“ oder „Cheek to Check“.

Eigene Arrangements

Bei vielen Liedern unter anderem bei „Blue Moon“ von Richard Rodgers, oder „Blue Skies“ von Irving Berlin wurden zum Teil eigene Arrangements angewandt. Zwischendurch animierte Felice Civitareale das Publikum auch zum Einsatz als Background-Chor die Band zu unterstützen, was dann auch gerne angenommen wurde. Zum Abschluss durfte das Ensemble erst nach einer weiteren geforderten Zugabe von der Bühne. Letztendlich waren sich die Besucher einig, dass dieser Abend ein grandioser Konzertabend war.