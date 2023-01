Japanische Delegation informiert sich über ÖPNV im Landkreis Biberach

Vertreter des „Japan Transport and Tourism Research Institute“ waren im Auftrag des japanischen Verkehrsministeriums in Baden-Württemberg unterwegs, um sich über den öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum zu informieren. Die Delegation aus Japan besuchte in diesem Zusammenhang auch das Landratsamt Biberach. Landrat Mario Glaser begrüßte die beiden Vertreter Takeharu Jofuku und Yasushi Sugo sowie die Dolmetscherin Frau Hifumi Yanase von der Japan Tyrol Coordination. „Es ist uns eine große Ehre, dass Sie uns besuchen und sich über den öffentlichen Nahverkehr bei uns informieren möchten.“, betonte Landrat Mario Glaser. In einer Präsentation stellte Peter Hirsch, Leiter des Verkehrsamts, das aktuelle ÖPNV-Angebot im Landkreis Biberach vor und gab einen Ausblick über die geplanten Ausbaustufen sowie über das dabei besonders zu beachtende europäische Wettbewerbs- und Vergaberecht. Anschließend diskutierten die Teilnehmer die Unterscheide zum ÖPNV in Japan sowie die Vor- und Nachteile von wettbewerblichen Vergaben an private Unternehmen, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes.

In Japan sei der Verkehr im ländlichen Raum oft rein privat organisiert und bei schwacher Nachfrage würde es dadurch meist kein Angebot geben, erläuterte die Delegation. Im Rahmen der klimapolitischen Zielsetzung soll der ÖPNV in Japan ausgebaut werden.