Jana Morlock liest am besten

Beim 60. Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels wird auch in diesem Jahr wieder vorgelesen, was das Zeug hält. Das Vorlesefieber hat auch die Leseratten in Biberach gepackt. Organisiert wurde der Vorlesewettbewerb von der Buchhandlung Osiander. Nachdem elf junge Leser ihre Mitschüler und Lehrer an den Biberacher Schulen längst von ihrem Können überzeugen konnten, trafen die talentiertesten Vorleser kürzlich in der Lernwerkstatt der Stadtbücherei aufeinander. Für Jana Morlock geht es eine Runde weiter – das Mädchen konnte sich gegen die anderen Schulsieger durchsetzen und wurde von der Jury als regionale Siegerin gekürt.

„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, gestand Jana Morlock und strahlte übers ganze Gesicht, als die Jury ihr Urteil verkündete und anschließend feststand, dass sie den ersten Platz beim Vorlesewettbewerb belegt hat. Da hat ihr der klare Sieg doch glatt die Sprache verschlagen – und das, obwohl sie zuvor so schön, klar und deutlich aus ihrem Buch „Die Spur des weißen Pferdes“ vorgelesen hatte.

Auf ihren Auftritt hatte sie sich gut vorbereitet: Das Mädchen wählte eine spannende Stelle aus ihrem Buch aus und konnte das Publikum, welches größtenteils aus stolzen Eltern, Lehrern und Freunden bestand, in ihren Bann ziehen. Oft suchte Jana Morlock den Blickkontakt zum Publikum. Außerdem versäumte es die Schülerin nicht, den in ihrem Jugendbuch vorkommenden Charakteren unterschiedliche Stimmen zu schenken. Für die Mitglieder der Jury bestand daher kein Zweifel: Ihre Aufgabe hat sie mit Bravur bestanden, da sie ihren Text ganz besonders schön vorgetragen hat.

Jana Morlock gehörte zwar der erste Platz – doch Verlierer gab es dennoch nicht. Schließlich sind auch Florian Billwiller, Marwin Frick, Evelyn Grundl, Raphaela Hillebrand, Leni Kammerer, Elij Olcay, Amelie Riexinger, Pia Schlichting, Samuel Sturm und Lena Tobler die besten Vorleser ihrer Schulen.

In der Lernwerkstatt galten am vergangenen Freitag dieselben Regeln wie bei den Vorlesewettbewerben an den Schulen. Bevor die Schüler zu lesen begannen, nannten sie den Titel des Buchs und den Namen des Autors. Schnell wurde den Zuhörern da klar: In welche Bücher die Leseratten ihre Nasen am liebsten stecken, ist ganz unterschiedlich.

Schüler lesen auch fremde Texte

Neben bekannten und modernen Kinderbüchern wie „Schule der magischen Tiere“ oder „Die drei !!!“ haben sich andere Leser dazu entschieden, aus Büchern vorzulesen, die man durchaus als Dauerbrenner bezeichnet kann, wie zum Beispiel die beliebten Buchreihen „Fünf Freunde“ oder „Harry Potter“. Bevor die jungen Bücherwürmer ihre Bücher aufschlagen und vorlesen durften, fassten sie für ihr Publikum noch kurz zusammen, worum es in dem Buch überhaupt geht. Dann ging es los – die Kinder lasen zunächst eine beliebige Stelle aus einem Buch ihrer Wahl vor.

Doch die jungen Leser, die in der Lernwerkstatt gegeneinander antraten, mussten nicht nur Texte vortragen, die sie zuvor womöglich schon viele Male lesen und gut einstudieren konnten. Auch mit fremden Texten wurden die Schüler konfrontiert.

Zwar konnte am Freitag nur ein erster Platz vergeben werden, trotzdem steht außer Frage: Alle Bücherwürmer haben ihr Bestes gegeben und toll gelesen. Somit haben die jungen Leser ihren Beitrag dazu geleistet, dass Wettbewerbe wie der Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels überhaupt stattfinden kann.