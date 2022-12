Jako Baudenkmalpflege gewinnt Sonderpreis des Landes

Das Unternehmen Jako Baudenkmalpflege mit Sitz in Rot an der Rot ist im Rahmen des Landeswettbewerbs „Effizienzpreis Bauen und Modernisieren 2022“ ausgezeichnet worden. Das Projekt „Arealentwicklung und Energiekonzept neue Ortsmitte, Walddorfhäslach“ wurde mit dem „Sonderpreis Ensemble“ prämiert. Das teilt das Unternehmen mit.

Diese Arealentwicklung überzeugte die Jury laut Pressemitteilung mit dem Konzept, das ganze Quartier, das sich aus mehreren Neu- und Altbauten zusammensetzt und mit einem gemeinsamen Energienetz verbunden ist, ganzheitlich zu betrachten.

Unter den Neubauten wurde ein Erdsondenfeld realisiert, das über ein kaltes Nahwärmenetz mit den Wärmepumpen in den einzelnen Gebäuden verbunden ist. Auf den Dächern sorgen Photovoltaik-Anlagen für den benötigten Strom. Mit dieser Technik erreichen die Gebäude einen sehr niedrigen Endenergiebedarf und geringe CO2-Emissionen für Heizung und Hilfsstrom, wie Jako mitteilt. Die dadurch gewonnene Energie versorge nicht nur die Neubauten und deren Bewohner, sondern auch die angrenzenden historischen Gebäude. Jako tritt dabei als Betreiber des Energienetzes auf.

Somit sei es erstmalig in Deutschland möglich, ein innerörtliches historisches Denkmalensemble mit erneuerbaren Energien dezentral vor Ort emissionsfrei zu versorgen.

Auch unter dem Gesichtspunkt Belebung der Ortsmitte bezeichnete Staatssekretär Andre Baumann bei der Preisverleihung das Projekt als gelungen: So wurden neben Wohnungen auch Räume für Praxen, ein Kulturcafé sowie ein neues Rathaus mit Bürgerbüro, Trausaal und Mediathek geschaffen.

Der „Effizienzpreis Bauen und Modernisieren“ wurde zum dritten Mal vergeben. Staatssekretär Andre Baumann betonte bei der Preisverleihung, wie wichtig eine sichere, bezahlbare, breit aufgestellte und gleichzeitig klimafreundliche Energieversorgung sei.

Das 1890 als reiner Handwerksbetrieb gegründete Familienunternehmen Jako Baudenkmalpflege GmbH ist heute Komplettdienstleister für die Gesamtrestaurierung, Translozierung und Restaurierung historischer Gebäude. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile knapp 170 Mitarbeiter am Standort in Rot an der Rot/Emishalden.