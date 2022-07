Offizielle Abnahme: Der Schützen-Samstag in Bildern

Nach drei Jahren ohne Schützenfest hat das Warten ein Ende: Mit dem Bieranstich im Festzelt auf dem Gigelberg ist Biberach in die Schützenfestzeit 2022 gestartet. So richtig los ging es dann am Samstag mit der Abnahme der Trommlerkorps und dem Jahrgängerzug.

„Das Biberacher Schützenfest 2022 ist hiermit eröffnet“, rief Rainer Fuchs, Vorsitzender der Stiftung Schützendirektion, den Tausenden von Zuschauern auf den Tribünen zu, nachdem die Böllerschüsse vom Gigelberg verklungen waren. „Wir sind zurück auf dem Biberacher Marktplatz!“

