Jahreshauptversammlung des SAV Ortsgruppe Biberach

Die Mitglieder des Schwäbischen Albvereins Biberach kamen am 21. Mai zur jährlichen Hauptversammlung in das Kleintierzüchterheim. Erich Zinser begrüßte Mitglieder und Ehrenmitglieder und berichtete über das vergangene Jahr, das wieder im Zeichen der Pandemie stand. Die 61 Angebote in den fünf Monaten im Jahr 2021 wurden von 852 Personen angenommen. Die Wanderwege der Ortsgruppe beziehungsweise die Rundwege der Stadt Biberach sind gut beschildert. In vielen Arbeitsstunden wurden 176 Kilometer Wanderwege instand gehalten, Wege und Wegschilder überprüft und erneuert.

Der ehemalige Naturschutzwart Otto Embacher berichtete in diesem Jahr über die Arbeit der Naturschutzwarte mit Schwerpunkt Naturschutz und Nistkastenreinigung. Der Buchhalter Dieter Mehre legte den Kassenbericht vor. Der Kassenprüfer Gerhard Bozler bescheinigte ihm eine exzellente Kassenführung. Die Vorstandschaft wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Beer Doris, Beer Karl-Heinz, Schumacher Hilde, Seifert Ingrid, Norbert Zeidler. Für 40 Jahre: Auchter Barbara und für 60 Jahre: Schneider Gertrud.

Zum Abschluss wurden die Anwesenden mit besten Wünschen verabschiedet.