Jahreshauptversammlung des Kirchenchores Stafflangen

Der Vorsitzende Rudi Link konnte zahlreiche Mitglieder, Chorleiterin Susanne Schmidberger, Präses Pfarrer Reutlinger und die Gäste Dr. Christoph Brenner (KGR-Vorsitzender), Ortsvorsteher Helmut Müller und Christian Jeggle (Vorsitzender Musikverein) begrüßen.

Schriftführerin Gerda Stallbaumer ging auf die schwierige Situation ein, die durch die Corona-Pandemie entstand. Trotz vieler Einschränkungen konnten die Festgottesdienste mit Scholagesang umrahmt werden. Bemerkenswert sei aber, dass es keine Abmeldung gab. Ganz im Gegenteil, es durfte ein neues Mitglied begrüßt werden. Somit zählte der Chor am Jahresende 31 Aktive. Sie dankte dem Musikverein für die gute Zusammenarbeit bei der Metzelsuppe, aus welcher der Chor nach 19 gemeinsamen Veranstaltungen ausschied.

Singen sei mitunter eines der gefährdetsten Hobbys in der Pandemie gewesen, so die Ansage von S. Schmidberger. Sie dankte den mutigen Sängerinnen und Sängern für ihren Einsatz. Dass jetzt wieder gemeinsam gesungen werde, freue sie sehr.

Pfarrer Reutlinger sprach ebenfalls seinen Dank aus. Der Gesang des Chores werde in der Gemeinde sehr geschätzt. Zwei Neuzugänge, eine weitere Sängerin kam dazu, geben Anlass und Hoffnung für den Fortbestand des Chores, so seine Worte. Er richtete Grüße aus von Pfarrer Jaison und den Dank für die Spende des Chores an das Projekt „Straßenkinder“. Im Anschluss gab es eine besondere Ehrung für Franz Lutz. Pfarrer Reutlinger überreichte ihm den Ehrenbrief von Bischof Gebhard Fürst für 50 Jahre im Dienste der Kirchenmusik. R. Link gratulierte dem Jubilar mit einem Geschenk.

Bei den nachfolgenden Wahlen, geleitet von Dr. Chr. Brenner, gab es folgende Ergebnisse: 1. Vorsitzender Josef Schmid, Stellvertreterin Margret Schöchlin, Schriftführerin Silvia Buck, Kassierer Lorenz Gnandt, Notenwartin Gerlinde Dallmann und die Beiräte Gabi Dobert, Maria Schmid, Rudi Link und Franz Lutz.

Als letzte Amtshandlung bedankte sich R.Link bei Gerda Stallbaumer. In den 24 Jahren als Schriftführerin sei sie in der Vorstandschaft eine große Stütze gewesen.

Der Neugewählte Vorsitzende Josef Schmid sprach R. Link seinen Dank aus. Er habe seine Aufgabe 22 Jahre lang mit Engagement und Verantwortung ausgeübt. Sein Wunsch an S. Schmidberger, ein weiterhin fruchtbares Miteinander.