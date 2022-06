Jahreshauptversammlung des Katholischen Kirchenchores Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vorsitzende Irmgard Rueß begrüßte Ende Mai Präses Dekan Stefan Ruf, die Chorleiter Johannes Striegel sowie Edith Fuchs und 25 Chorsänger*innen zur Hauptversammlung. Zur Freude aller durfte sie sieben neue Sängerinnen und Sänger herzlich willkommen heißen.

Johannes Striegel, der als hauptamtlicher Kirchenmusiker der SE Biberach den Kirchenchor im April 2021 übernommen hat, berichtete über das vergangene Jahr. Den Chor in Pandemie-Zeiten zu übernehmen, gestaltete sich nicht einfach: Online-Probe, Präsenz-Probe mit geringer Sängeranzahl, digital zur Verfügung gestelltes Probenmaterial. Für das laufende Jahr 2022 sieht er optimistisch in die Zukunft und freut sich auf ein geplantes Konzert in 2023.

Hermann Stütz bedankte sich im Namen des gesamten Kirchenchores bei Johannes Striegel und Irmgard Rueß für ihren außergewöhnlichen Einsatz im vergangenen Jahr. Beide suchten immer wieder nach Möglichkeiten, um jedem Sänger und jeder Sängerin das Singen in Corona-Zeiten zu ermöglichen.

Die Hauptversammlung wurde satzungsgemäß auch für die Wahlen des Vorstandes genutzt. Bei den durch Hermann Stütz geleiteten Neuwahlen wurden per Akklamation die Vorsitzende Irmgard Rueß, ihr Stellvertreter Georg Kleiß und der Kassier Peter Jehle in ihren Ämtern bestätigt. Neu in die Vorstandschaft wurde Diana Klinner als Schriftführerin gewählt. Sie übernimmt das Amt von Rudi Ehmann, der über 10 Jahre für die Öffentlichkeitsarbeit des Chores zuständig war. Für die langjährige Beisitzerin Monika Glück, die mit großem Engagement dem Chor verbunden ist, folgt Gerda Sontheimer. Als weitere Beisitzer vervollständigen Gabi Locher, Hannelore Schmid und Rudi Ehmann die Vorstandschaft. Als Kassenprüfer wurden Maria Walch und Peter Loos bestellt. Präses Dekan Ruf wünschte allen ein gutes Gelingen in ihrem ehrenamtlichen Engagement und dem Chor viel Freude beim Singen.