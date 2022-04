Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Grußwort eröffnete Vorsitzender Bernd Graf die Jahreshauptversammlung der Motorradfreunde Biberach (MFBC) im Restaurant Feuerstein in Biberach. Anschließend wurde der kürzlich verstorbenen Freunde aus Valence und Biberach gedacht.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr fiel zum zweiten Mal pandemiebedingt mager aus. Trotz allem konnten ein paar gemeinsame Ausfahrten stattfinden, wie zum Beispiel die Kochertour und die Abschlussfahrt zum Höchsten. Auch das Partnerschaftstreffen im Schwarzwald fand wieder statt. Um sich während des Lockdowns nicht ganz aus den Augen zu verlieren, wurden ein paar Stammtische über Zoom/Internet abgehalten.

Als nächstes verfolgte die Versammlung mit großer Spannung den Kassenbericht. Dank günstiger Unterkunft im Schwarzwald und Mitgliederzuwachs konnte ein kleines Plus erwirtschaftet werden. Anschließend wurde auf Antrag von Dieter Gerster die Entlastung der Kasse und der Vorstandschaft durchgeführt. Da nur alle zwei Jahre Wahlen durchgeführt werden, gab es dieses Jahr keine Neuwahlen.

Für das laufende Jahr wurden schon viele Termine zusammengestellt: So findet im April eine mehrtägige Reise nach Kreta statt, eine Ausfahrt ins Elsass im Mai, ein Besuch der Auerberg-Klassik im September und eine Abschlussfahrt im Oktober. Auch das Partnerschaftstreffen in Frankreich wird nach zweijähriger Pause wieder im Mai stattfinden. Wer das komplette Programm nachlesen möchte, kann sich in Facebook in der Gruppe „Motorradfreunde Biberach“ umschauen.

Der Stammtisch findet weiterhin ein Mal pro Monat (jeden zweiten Donnerstag) in der Pizzeria da Serafino in Biberach statt. Gäste zum Stammtisch sind jederzeit willkommen. Weitere Infos beim Vorsitzenden Bernd Graf (07351/75946) oder bei der Schriftführerin Margret Hasenmaile (07352/51271).