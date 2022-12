Jahreschronik der Stadt Biberach erschienen

Die Jahreschronik 2022 der Stadt Biberach, in der Oberbürgermeister Norbert Zeidler über wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres aus städtischer Sicht informiert, liegt im Rathaus an der Bürgerinformation aus.

Zum Jahresende blickt man gerne auf das Geschehene zurück und ruft sich noch einmal besondere Momente in Erinnerung, heißt es in der Mitteilung. Dies hat auch OB Norbert Zeidler getan und in der 35 Seiten umfassenden Chronik die aus seiner Sicht für die Stadt Biberach wichtigsten Ereignisse festgehalten. Mit seinem „Weihnachtsbrief“ möchte er auch zahlreiche ehemalige Biberacher Bürger in aller Welt grüßen und über Entwicklungen in ihrer Heimatstadt auf dem Laufenden halten, heißt es weiter. Viele Bilder veranschaulichen besondere Momente des fast vergangenen Jahres, wobei die Chronik natürlich nur ein Ausschnitt des Geschehens sein kann und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, so die Stadtverwaltung. Die Broschüre liegt für interessierte Bürger an der Bürgerinformation aus und kann unter www.biberach-riss.de in der Rubrik Bürger, Rat und Verwaltung – Aktuelles abgerufen werden.