Jahre der Nicht-Begegnungen

Noch unter dem Eindruck des plötzlichen Tods von Rainer Etzinger, der sehr viele Aktivitäten für die georgische Partnerstadt Telawi vorangetrieben hatte, stand die Mitgliederversammlung des Vereins Städte Partner (StäPa) Biberach.

Der Vorstand legte Rechenschaft über das Geschäftsjahr 2020 ab. Da die Versammlung vom Frühjahr pandemiebedingt auf den Herbst verschoben werden musste, wurden bereits auch die 2021 stattgefundenen Aktivitäten in den Rechenschaftsberichten erwähnt.

Der Vorsitzende Hans-Bernd Sick bezeichnete die beiden Jahre 2020/21 als Jahre der Absagen und Nicht-Begegnungen – stehen eigentlich doch der Austausch und die persönlichen Begegnungen zwischen den Partnerstädten im Mittelpunkt der Vereinstätigkeit. Dafür wurde hier häufig aus den Partnerstädten berichtet. Es gab beispielsweise ausführliche Presseberichte zur Corona-Lage in den Partnerstädten in der „Schwäbischen Zeitung“, zu 75 Jahre Frieden in Europa und zum 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers Lindele oder zu Hilfsaktionen wie der Aktion 3-fach des Arbeitskreises Entwicklungspolitik (AKE), von der Einrichtungen in vier Partnerstädten bedacht wurden.

Neuland wurde vom StäPa betreten, als zusammen mit dem Kulturamt vier Kochvideos mit jeweils dreigängigen Menüs produziert wurden. Diese Kochvideos können weiterhin in der Vhs-Cloud abgerufen werden. Eine starke Aktion war im Juni dieses Jahres die mit sechs beteiligen Partnerstädten via Video abgehaltene Konferenz „Naturelemente im urbanen Raum – Partnerstädte lernen voneinander“.

Erfreulicherweise gab es 2020 einen Anstieg der Mitgliederzahl auf 644. Aktuell sind es 641, so dass der StäPa recht stabil durch die Pandemie kam.

Die Ausschussvorsitzenden Christine Biefel (Asti), Helga Reiser (Guernsey), Malgorzata Jasinska-Reich (Schweidnitz), Birgit Kiene (Telawi und GIZ), Petra Habrik (Tendring District) und in Vertretung Alexandra Reich (Valence) fassten die Aktivitäten mit der jeweiligen Partnerstadt zusammen. Den Kassenbericht trug der stellvertretende Vorsitzende Holger Kniep in Vertretung des verhinderten Schatzmeister Alexander Banert vor. Durch die wenigen Aktivitäten gab es auch weniger Ausgaben, so dass das Berichtsjahr mit einem Überschuss abgeschlossen wurde.

Einstimmig in ihren Vorstandsämtern wurden bestätigt: Holger Kniep (stellvertretender Vorsitzender), Christine Biefel (Asti-Ausschuss), Birgit Kiene (Telawi) sowie Brigitte Burrichter (Valence). Als Schatzmeister folgt Franz Mattes auf Alexander Banert.