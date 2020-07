Sieben Jagdschüler der Jägerausbildung der Kreisjägervereinigung (KJV) Biberach haben sich in den vergangenen Tagen den drei Teilen der Jägerprüfung gestellt und diese mit Bravour abgelegt.

Nach der Schießprüfung auf stehende und bewegte Ziele wurde das erlernte Fachwissen in einer landesweit einheitlichen schriftlichen Prüfung abgefragt. Am vergangenen Samstag folgte der schwierigste Prüfungsteil, der mündlich-praktische. Hier fühlen erfahrene Jäger den Jagdscheinaspiranten in allen fünf Fachgebieten auf den Zahn. Von Jagd-, Tier- und Naturschutzrecht über sicheren Umgang mit diversen Jagdwaffen, der hygienisch einwandfreien Versorgung erlegten Wildes bis zum Erkennen möglicher Erkrankungen. Daneben müssen die neuen Jäger in Wildbiologie fit sein, alles um die heimischen Haar- und Federwildarten wissen, die rund 40 Jagdhunderassen und ihre Einsatzbereiche kennen, heimische Baum-, Strauch- und Getreidearten bestimmen und ihre Besonderheiten benennen können. Außerdem werden jagdpraktische Situationen simuliert, in denen die Prüflinge beispielsweise entscheiden müssen, ob ein Schuss unter Sicherheitsaspekten zu verantworten wäre oder strikt zu unterbleiben hätte. Es gebe also durchaus K.-o.-Fragestellungen, die bei falscher Beantwortung zwangsläufig zum Nichtbestehen der Prüfung führen, stellt die KJV fest. Besonders der sichere Umgang mit Waffen, aber auch die Hygiene bei der Wildverwertung und -vermarktung hätten sowohl bei der Ausbildung als auch bei der Prüfung den höchsten Stellenwert. Für die Biberacher Prüflinge hat sich der Aufwand des gut halbjährigen Kurses offensichtlich gelohnt.

Die Ausbilder der Kreisjägervereinigung Biberach setzen auf den zeitlich etwas längeren Kursrahmen, da hierdurch die vielfältigen Lerninhalte deutlich besser verinnerlicht und langanhaltend gefestigt würden. Außerdem ermögliche dieses Konzept, vermehrt praktische Ausbildung anzubieten. Die angehenden Jungjäger lernen beispielsweise, selbstständig eine Jagd zu organisieren oder Wild fachgerecht zu zerlegen.