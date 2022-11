Jagd- und Waffenrecht up-to-date

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gesetze sind meist nicht in Stein gemeißelt, sondern entwickeln und verändern sich. Gerade im Waffenrecht ist das die letzten Jahre immer wieder geschehen, dass Neuerungen und Veränderungen hinzukamen. Daher ist es umso wichtiger, dass gerade Jägerinnen und Jäger „up-to-date“ bleiben. Deswegen lud der Hegering Biberach den Rechtsexperten der Kreisjägervereinigung, Marko Ziller, zu einem Fortbildungsvortrag am 4. November in die Schützengilde Biberach ein. Dieser sehr interessante und unterhaltsam ausgeführte Vortrag ließ auch bei jungen Jägerinnen und Jägern, deren Prüfung noch nicht allzu lange her ist, viele neue Aspekte des Waffenrechts aufleuchten. Durch Rück- und Zusatzfragen wurden auch die Problemfelder der sich schneller verändernden Gesetzeslage deutlich. Die anschließende Diskussion in geselliger Runde verdeutlichte, wie aktuell und wichtig diese Veranstaltung war.