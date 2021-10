Jäger erhöhen Engagement bei Kitzrettung

Die Kreisjägervereinigung (KJV) Biberach hat bei ihrer Hauptversammlung in der Rottalhalle in Burgrieden auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und sich mit aktuellen Themen auseinandergesetzt. Zu Beginn der Versammlung musste Philip Graf Reuttner, der das Amt des Kreisjägermeisters im vergangenen Jahr an Dieter Mielke abgetreten hatte, noch einmal aktiv werden. Dieses Mal nicht in seiner aktuellen Funktion, Graf Reuttner übernahm im vergangenen Jahr die Rolle des Schatzmeisters. Vielmehr war es Anliegen von Graf Reuttner, die Wahlen und Abstimmungen, die pandemiebedingt nicht von der Vollversammlung der Jägerschaft beschlossen worden waren, von einer satzungskonformen Hauptversammlung abstimmen zu lassen. Die Versammlung stellte sich einstimmig hinter die Beschlüsse und Wahlen des vergangenen Jahres.

Die Corona-Pandemie warf auch deutliche Schatten über den Jahresbericht des Kreisjägermeisters. Die Jagdausübung sei auch im Corona-Jahr fast uneingeschränkt möglich und auch notwendig gewesen. Notwendig, gemessen an Herausforderungen wie der fortschreitenden Afrikanischen Schweinepest, die mit allen möglichen Mitteln eingedämmt werden müsse. Notwendig auch im Sinne eines Umbaus des Waldes in Zeiten des Klimawandels. Mielke betonte hierbei, dass die Jägerschaft hier ihre Rolle erfüllen wolle und auch müsse. Allerdings, so der Kreisjägermeister, müsse auch vor diesem Hintergrund eine Bejagung des Wilds mit Maß und Ziel erfolgen.

Viele andere Aktivitäten der Jägerschaft wie die Brauchtumspflege, die Jugendarbeit, die Jagdhornbläserei und schlicht das gesamte gesellige Vereinsleben kamen durch die Pandemie quasi zum Erliegen. Aber im Hintergrund, so Mielke, wurden bereits Aktionen und Aktivitäten für die Zeit nach der Pandemie geplant.

Bei der Kitzrettung habe sich in diesem Jahr so einiges getan. Seit 2017 sei die KJV Biberach in der Kitzrettung aktiv. Bislang mit zwei Drohnen. Im aktuellen Jahr sei eine weitere Drohne hinzu gekommen, die von Mitgliedern des Hegerings Bad Schussenried betreut werde. Aber selbst diese drei Drohnen reichten noch lange nicht aus, um den enormen Bedarf zu decken. Durch eine Kooperation mit der BRH-Rettungshundestaffel Biberach habe man weitere Kapazitäten für Kitzrettungsflüge gewinnen können. Damit sei das Thema Kitzrettung aber noch nicht vom Tisch. Im Hintergrund, so Mielke, werde bereits geplant und gerechnet, weitere Drohnen anzuschaffen.

Die Finanzen, um all diese Aktivitäten zu ermöglichen, waren Kern des Vortrags des Schatzmeisters Philip Graf Reuttner. Das Ergebnis: die Finanzen der Kreisjägerschaft sind geordnet und die Kassenführung des Schatzmeisters ist tadellos.

Eine besondere Ehre wurde verdienten Mitgliedern der Kreisjägervereinigung zuteil. Sie erhielten für ihre langjährige Treue Ehrennadeln des Jagdverbands. So wurde unter anderem Fritz Walz für seine 40-jährige Tätigkeit als Jagdhornbläser geehrt. Franz Schädler erhielt eine Ehrung für seine 60-jährige Mitgliedschaft in der Jägervereinigung.

Ehrengäste der Versammlung waren der Bundestagsabgeordnete Josef Rief (CDU), Hans-Peter Sporleder vom Kreisveterinäramt und Karl Endriß vom Kreisbauernverband.