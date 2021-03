Jäger appellieren an Hundehalter und Naturnutzer

Die ersten warmen Sonnenstrahlen locken nicht nur viele Menschen in die Natur. Das sich ankündigende Frühjahr läutet auch die Brut- und Setzzeit der Wildtiere ein. Aus diesem Anlass bittet die Kreisjägerschaft in einer Pressemitteilung Spaziergänger um die Beachtung einiger Regeln.

Die heimischen Vögel brüten bald wieder, Reh und Hase bringen ihren Nachwuchs zur Welt. Zeitgleich zieht es immer mehr Menschen hinaus in die Natur. Aber gerade in der Brut- und Setzzeit sollten einige Regeln beachtet werden, so die Kreisjägerschaft. Jetzt sei es wichtig, dass Hunde an die Leine genommen werden. „Hunde – Bitte an die Leine“ lautet der dringende Appell der Jäger an alle Hundehalter, die im Wald und den angrenzenden Flurgebieten unterwegs sind. In jedem noch so wohl erzogenen Hund stecke der Jagdtrieb. „Die Jungtiere unseres Wildes verlassen sich in den ersten Lebenswochen massiv auf ihre Tarnung und ergreifen vor annähernden Hunden oftmals zu spät die Flucht“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Darüber hinaus störten freilaufende Hunde, auch wenn sie nicht jagen, das Brutverhalten von Bodenbrütern. Wenn ein Brutvogel durch freilaufende Haustiere aufgeschreckt werde und sein Gelege verlasse, birge dies immer die Gefahr, dass das Gelege verloren gehe.

Sollten Spaziergänger in den kommenden Wochen auf Jungtiere stoßen, die augenscheinlich ohne Eltern unterwegs sind oder im Gras liegen, sollten sie Abstand halten und die Tiere nicht anfassen. In den meisten Fällen seien die Tiere nicht verwaist. Es sei normal, dass die Jungtiere gut getarnt im Gras zurückbleiben. Die Elterntiere kehrten in aller Regel zurück. Zudem werden die Spaziergänger gebeten, auf den befestigten Wegen zu bleiben und Routen quer durch den Wald oder querfeldein zu meiden.