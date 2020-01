Jäger spenden für Hospiz

Die Biberacher Jäger haben bei ihrer Waldweihnacht einen größeren Reingewinn erzielt, sodass sie in diesem Jahr an zwei regionale Institutionen spenden. Der Hegering Biberach entschied sich dafür, eine Spende in Höhe von 500 Euro an das Hospiz Haus Maria der St.-Elisabeth-Stiftung in Biberach zu machen. Damit solle die wichtige Arbeit und Hilfe, die die Mitarbeiter des Hauses Maria leisteten, unterstützt werden, sagte Hegeringleiter Andreas Kübler bei der Übergabe des Schecks an den Leiter des Hospizes, Tobias Bär.