Italienische Wochen in Biberach: Diese Veranstaltungen finden statt

Das italienische Lebensgefühl kommt nach Biberach: Zum sechsten Mal finden die italienischen Wochen statt und bieten vom 23. September bis zum 7. November verschiedene Veranstaltungen, die sich mit Kunst, Essen, Musik und vielem mehr aus Italien beschäftigen.

Anlass für die italienischen Wochen, ist die Freundschaftspflege zwischen Biberach und seiner piemontesischen Partnerstadt Asti. Veranstaltet wird die Aktion von der Stadt Biberach und dem Verein Städte Partner Biberach.

Seit 1981 sind Asti und Biberach freundschaftlich verbunden. „Es ist eine sehr lebendige Partnerschaft“, sagt Sabine Engelhardt, Vertreterin des Kulturamts Biberach. Immer wieder treffen sich Einwohner der beiden Städte zu verschiedenen Aktionen.

So geht beispielsweise die Biberacher Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) mehrmals im Jahr mit ihren Kollegen aus Asti auf Wandertour. „Im Jahr gibt es rund 350 partnerschaftliche Veranstaltungen. Dabei beteiligen sich viel Vereine aus Biberach“, sagt Engelhardt. Bei den italienischen Wochen geht es allerdings nicht nur um die Partnerstadt Asti. „Die Aktion steht stellvertretend für ganz Italien“, sagt Hans-Bernd Sick, Vorsitzender des Vereins Städte Partner Biberach.

Verschiedene kulturelle Aspekte

Bei den Veranstaltungen der italienischen Wochen werden ganz unterschiedliche Aspekte der italienischen Kultur beleuchtet. So gibt es zum Beispiel am 6. Oktober eine Weinverkostung mit dem Weinhändler Luigi Bersano aus Asti. Ebenso gibt es diverse Konzerte mit italienischen Musikern. „Es sind viele Freunde aus Asti da, die bei den Aktionen eine wichtige Rolle spielen“, sagt Christine Biefel, Vorsitzende des Asti-Auschusses. Bei den Veranstaltungen beteiligen sich unterschiedliche örtliche Vereine und Gemeinschaften, wie der DAV, die Volkshochschule Biberach und die Kirchengemeinde.

Das Hauptwochenende der italienischen Wochen ist am 12. und 13. Oktober. Am Samstag herrscht ab 8 Uhr buntes Treiben auf dem Marktplatz. Bei Musik und italienischen Spezialitäten, erhalten Besucher Informationen über Asti. Zahlreiche Gäste aus der Partnerstadt werden ebenfalls anwesend sein. Ab 20 Uhr verwandelt sich die Gigelberghalle zu Klein-Italien. Bei Livemusik werden Gäste hier mit Weinen aus dem Piemont und wiederum italienischen Speisen verköstigt. Im Gegensatz zum vergangenen Mal, sind dieses Jahr für alles Besucher Sitzplätze geboten. Wer sich dafür interessiert muss sich vorher eine Eintrittskarte beim Kartenservice im Biberacher Rathaus kaufen.

Am 13. Oktober erreichen die italienischen Wochen ihren Höhepunkt beim Fiat- und Vespa-Oldtimertreffen. Nachdem die Fahrzeuge eine Sternfahrt durch Biberach absolviert haben, wird das Treffen auf dem Marktplatz gemütlich ausklingen. „Das Oldtimertreffen war schon beim vergangenen Mal ein voller Erfolg“, sagt Sabine Engelhardt.

Bisher sind rund 60 Fahrzeuge für die Aktion angemeldet, die Obergrenze liegt bei 150 Autos und 50 Rollern. Wer an dem Oldtimertreffen teilnehmen will, muss sich vorab anmelden. Das Anmeldeformular befindet sich im Flyer des Fiat- und Vespa-Oldtimertreffens, der an vielen öffentlichen Stellen und Geschäften ausliegt.