Italienische Küche am Originalschauplatz

i (sz) - Nachdem die große Nachfrage für die beliebten Kochkurse in Asti anhält, organisiert der Asti-Ausschuss im Verein Städte Partner Biberach auch in diesem Jahr wieder einen Kurs in der in Asti angesiedelten Fachschule für Gastronomie, der „Agenzia di formazione professionale delle colline Astigiane s.c.a.r.l., Scuola Alberghiera“ (www.afp-collineastigiane.com). Der Kochkurs ist für die Zeit vom 5. bis 9. September geplant.

Gekocht wird Donnerstag bis Samstag, jeweils am Vormittag unter professioneller Anleitung. Selbstverständlich werden die Gerichte nach getaner Arbeit gemeinsam verspeist. Der Kurs findet in italienischer Sprache statt; es finden sich aber sicherlich auch in diesem Jahr wieder genügend italienisch sprechende Teilnehmer, so dass auch Teilnehmer mit wenigen italienischen Sprachkenntnissen teilnehmen können.

Übernachtet wird im benachbarten Santuario di San Giuseppe Marello, in dem einfache, aber ausgesprochen günstige Übernachtungen möglich sind. Die Anzahl Einzelzimmer limitiert.

An den Nachmittagen bietet die beiden Reiseleiter Schorsch Schad und Häbsi Sick ein touristisches Programm in und um Asti an. Die Fahrt erfolgt mit zwei Kleinbussen (Neunsitzer).

Die Kosten für Kochkurs inklusive Zutaten, Übernachtung im Santuario, Frühstück, Stadtführung sowie Hin- und Rückfahrt samt Ausflüge im Kleinbus werden sich (bei 16 Teilnehmern) für Mitglieder auf 405 Euro ; für Nichtmitglieder auf 420 Euro pro Person belaufen (Einzelzimmerzuschlag 20 Euro).