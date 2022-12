Irische Gastschüler zum Gegenbesuch in Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits im September dieses Jahres reisten 16 Schülerinnen und Schüler des „Advanced Learners Club“ der Dollinger-Realschule Biberach im Rahmen eines Erasmus+ Projektes nach Dublin. Nun stand der Gegenbesuch der Iren in Biberach an. Dabei lernten sie die schwäbische Kultur kennen und arbeiteten an einem gemeinsamen Projekt zur psychischen Gesundheit.

Die Reisegruppe aus Irland wurde unter Mitwirkung des Dolli-Fanfarenzuges durch Schulleiter Marcus Pfab begrüßt. Natürlich standen auch die deutschen Austauschschülerinnen und Austauschschüler gespannt wartend im Foyer des Schulhauses, um die Gäste von der Insel willkommen zu heißen. Sichtlich berührt und teilweise überwältigt von diesem Empfang erhielten die Iren eine kurze Orientierung über die Räumlichkeiten und Gepflogenheiten an der Schule.

Anschließend ging es dann in die Biberacher Innenstadt zu einer gemeinsamen Stadtführung. Am nächsten Tag stand zunächst ein Workshop zum gesunden Umgang mit Stress und Ängstlichkeit auf dem Programm. Die Kinder lernten neben theoretischen Hintergründen eine geführte „Stressimpfung“ kennen, die sie beispielsweise vor Klassenarbeiten oder Präsentationen gut einsetzen können. Dass auch Bewegung an der frischen Luft zur psychischen Gesundheit beitragen kann ist unbestritten. So fuhr die Gruppe am Nachmittag an den Bodensee nach Lindau, um in der dortigen Eissporthalle ihre Fähigkeiten auf zwei Kufen unter Beweis zu stellen und danach mit einem Spaziergang die Lindauer Innenstadt zu erkunden.

Hoch hinaus ging es am Mittwoch im Sparkassen Dome, der Kletterhalle des DAV. Die bis zu diesem Zeitpunkt gemachten Erfahrungen wurden am Nachmittag reflektiert und als Inhalte festgehalten, die am Ende der Woche Grundlage eines gemeinsamen Videos über psychische beziehungsweise mentale Gesundheit sein sollten. Weitere inhaltliche Erfahrungen für diese Videos sammelten die Teilnehmenden in einem Workshop zum gesunden Umgang mit digitalen Medien. Anknüpfend an diesen Workshop ging es mit dem Zug nach Ulm -die irischen Gäste besuchten den Weihnachtsmarkt und bestiegen den Turm des Ulmer Münsters.

Nach einer in jeder Hinsicht intensiven Woche, die die Schülerinnen und Schüler aus Irland in den Gastfamilien ihrer Austauschpartner verbrachten, brachen die Gastschüler zurück in Richtung Heimat auf. Was definitiv bleibt, sind neue internationale Freundschaften.