Irische Gäste erkunden deutschen Holzbau

Insgesamt 600 Teilnehmer haben sich zwischen 2009 und 2013 im Rahmen des europäischen Projekts „Leonardo da Vinci“ wurden seit September 2009 bis Ende 2013 in zweiwöchigen Qualifizierungskursen im Bildungszentrum für den Holzbau in Biberach weitergebildet. Im März 2014 wurde diese Ausbildungsreihe fortgesetzt. Die ersten 17 Teilnehmer kamen aus der Republik Irland, weitere 15 aus Nordirland.

Die Gruppen bestehen aus Architekten, Ingenieuren, Holzbauunternehmern, Baufachleuten und Studenten, die sich unter anderem mit Bauphysik, Planung, Modernisierung, Holzbausysteme, Luftdichtheit, Dämmmaterialien, Passivhausbau, mehrgeschossigem Holzhausbau, Lehmbau und auch Computersoftware auseinandersetzen. Zusätzlich zum theoretischen Unterricht in den Seminarräumen des Kompetenzzentrums wird auch der praxisnahe Anschauungsunterricht in den Werkstätten des Zimmerer-Ausbildungszentrums und des Kompetenzzentrums angeboten. So gehört beispielsweise der „Blower-Door-Test„ zum festen Programmpunkt, mit dem die Luftdichtheit eines Gebäudes demonstriert und Messungen vorgenommen werden.

Ein besonderer Höhepunkt sind die Exkursionen zu renommierten Holzbaubetrieben und deren aktuellen Baustellen, wo vor Ort die Bandbreite des modernen Holzbaubetriebs gezeigt werden kann, von der Herstellung und Bearbeitung bis hin zur Fertigstellung eines kompletten Holzhauses. Beteiligt waren diesmal die Holzbaubetriebe Weizenegger in Bad Wurzach, Ummenhofer in Bad Saulgau, Fink in Altshausen, Zehrer in Langenargen, Baufritz in Erkheim, Gapp in Öpfingen und die Fensterbaufirma Striegel in Bierstetten. Die irischen und britischen Baufachleute zeigen sich beeindruckt von der hohen Qualität des deutschen Holzbaus und den technischen Möglichkeiten.

Darüber hinaus genossen die englischsprachigen Gäste ihre freien Wochenenden mit Ausflügen nach Ulm, Stuttgart, München oder an den Bodensee. Der eine oder andere verabschiedete sich mit dem Versprechen, seinen nächsten Urlaub in hiesigen Region zu planen, um der Familie, den Freunden und Bekannten die positiven Eindrücke und Erlebnisse zu zeigen.

Gruppen aus Irland und den USA

Bis Ende 2014 sind insgesamt 13 Gruppen aus Irland und Nordirland mit durchschnittlich jeweils 20 Teilnehmern im Bildungszentrum in Biberach zu Gast. Im Mai informieren sich zusätzlich 14 amerikanische Studenten aus Kirkwood (Iowa) über den deutschen Passivhausstandard. Auch hier wird der Theorieunterricht mit Exkursionen angereichert.