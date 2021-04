Inzidenz sinkt im Landkreis Biberach auf 114,3

Diese Zahlen geben etwas Hoffnung, wenn sie auch mit Vorsicht zu genießen sind: Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000-Einwohner ist über die Osterfeiertage im Landkreis Biberach gesunken. Lag sie am vergangenen Samstag, 3. April, noch bei 120,7, sank sie am vergangenen Sonntag, 4. April, auf 113,3. Am Ostermontag, 5. April, stieg sie jedoch wieder auf 114,3.

Damit liegt der Landkreis Biberach wieder nahe beim landesweiten Durchschnitt der Sieben-Tage-Inzidenz von 116,8 (Stand Montag, 16 Uhr). In den vergangenen sieben Tagen wurden im Kreis insgesamt 230 neue Coronafälle gemeldet. Am Ostermontag waren es 22 Fälle mehr als am Vortag.

Neue Todesfälle gab es im Landkreis Biberach laut dem Landesgesundheitsamt in diesem Zeitraum keine.