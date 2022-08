Intime Einblicke in fremde Welten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 29. Juli, eröffnete der Kunstverein im Komödienhaus in Biberach die Ausstellung „Life is a B-Movie“ der in München lebenden und arbeitenden Malerin Sarah Zagefka. Sie war an diesem Abend persönlich anwesend.

In stimmungsvoller Atmosphäre konnten die Besucherinnen und Besucher sich selbst ein Bild der großartigen Malkunst der Künstlerin machen. Nach Begrüßung, Einführung und einem Künstlergespräch beantwortete die ehemalige Meisterschülerin von Prof. Karin Kneffel zusätzlich noch alle Fragen der anwesenden Gäste.

In den ausgestellten Arbeiten beschäftigt sich die Künstlerin mit den beiden Themen Innen- und Außenwelten. In den Innenwelten zeigt sie die Individualität von Menschen und ihre Lebensbedingungen. Sie untersucht bewohnte und benutzte Räume auf Spuren dessen, was dort geschehen ist. Die Menschen sind in den Bildern abwesend, man hat aber das Gefühl, sie könnten jederzeit auf der Bildfläche erscheinen. Akribische Details weisen auf Vorlieben und Gewohnheiten hin. In den Außenwelten, ebenfalls menschenleer, können sich die Betrachterinnen und Betrachter auf eine große Reise begeben. Ein Verkaufsstand in Indien, ein Ladengeschäft in Japan, eine Kneipe in Amerika oder ein Bootsverleih in der Heimat erzählen in ihrer Detailgenauigkeit stimmungsvolle Geschichten. Die Künstlerin findet solche Orte überall und weiß sie auf bezaubernde Art und Weise darzustellen. Selbst in den kleinsten Formaten, kaum größer als eine Postkarte, gelingt es ihr intimste Einblicke in fremde Welten zu gewähren.

Die Ausstellung ist noch bis zum 21. August immer Mittwoch bis Freitag von 14 bis 17 Uhr und an den Wochenenden von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.