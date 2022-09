Interview zum Thema Resilienz: Das Wichtigste sind soziale Kontakte

Alles rund um das Thema Resilienz erfahren Interessierte am Mittwoch, 28. September, bei einem kostenlosen Vortrag der AOK Ulm-Biberach. In Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“ bietet die Krankenkasse aktuell unter dem Motto „Fit durch die Jahreszeiten“ verschiedene Kurse und Aktionen an. Beginn des Vortrags am Mittwoch ist um 18.15 Uhr im AOK-Gesundheitszentrum in der Marie-Curie-Straße 6 in Biberach.

Nicole Braun (Foto: AOK Ulm-Biberach)

Das Ende ist gegen 19.30 Uhr geplant. Im Interview spricht Tanja Bosch mit Nicole Braun, Koordinatorin Gesundheitsförderung bei der AOK Ulm-Biberach, über das wichtige Thema und welche Rolle die seelische und psychische Gesundheit dabei spielt.

Frau Braun, das Wort Resilienz ist immer häufiger zu hören. Doch was bedeutet es eigentlich?

Resilienz ist die psychische Widerstandskraft eines Menschen. Es wird abgeleitet vom lateinischen Wort resilire, was so viel wie abprallen, nicht anhaften bedeutet. Ich verwende, wenn es um Resilienz geht, gerne das Bild eines Bambus, der in stürmischen Zeiten, also zum Beispiel in einer Krise, umknickt, aber dann wieder aufsteht und sich regeneriert. Ähnlich ist es auch mit uns Menschen, wir wollen in schwierigen Lebensphasen auch wieder gut aus der Krise kommen – und das schaffen resiliente Menschen eben besser. Das Gute: Jeder und jede kann seine Resilienz stärken, das heißt auch Dünnhäuter können ein dickes Fell bekommen.

Wie schaffe ich es, meine psychische Widerstandsfähigkeit zu stärken?

Grundsätzlich sind es verschiedene Faktoren, die ausschlaggebend sind: Zum einen brauche ich eine positive Grundeinstellung, einen realistischen Optimismus, Eigenverantwortung und Empathie. Wichtig ist auch die Fähigkeit, soziale Kontakte zu pflegen. Das hört sich abstrakt an – konkreter wird es, wenn ich zum Beispiel durch regelmäßige Achtsamkeits- oder Entspannungsübungen eine positive Grundeinstellung bekomme und Dinge anpacke und in die Realität umsetze. Dabei habe ich das Erleben, dass ich selbst was tun kann; man nennt das so schön Selbstwirksamkeit.

Gibt es dafür spezielle Übungen? Wie kann man seine Psyche stärken?

Ich möchte allerdings betonen, dass es nicht seriös wäre, zu behaupten, dass man mit ein bis zwei Übungen seine Psyche stärken kann. Dennoch möchte ich kleine Tipps geben, welche in der Praxis (und auch in Studien) messbare Erfolge ergeben haben. Zu empfehlen ist das gute, alte Tagebuch. Etwas moderner umgesetzt ist es das Dankbarkeitsritual. Man sollte jeden Abend reflektieren und das aufschreiben, für was man dankbar ist. Dabei findet bei genauer Betrachtung jeder etwas, für das er oder sie dankbar sein kann, zum Beispiel in einem so privilegierten Land aufzuwachsen. Oder dankbar darüber zu sein, dass der eigene Körper einen durch das Leben trägt, dass das Herz schlägt, wir genügend zu essen haben oder wir einen guten Freund haben und einen Job der uns Spaß macht. Trotz den Widrigkeiten des Lebens gibt es immer etwas Positives. Es gibt immer Kleinigkeiten, für die man dankbar sein kann und die sollte man aufschreiben. Der zweite, sehr wichtige Tipp ist, soziale Kontakte zu pflegen und aufzubauen. In einer Metastudie ist erwiesen worden, dass das soziale Netz der wichtigste Faktor ist, um gesund zu werden. Die soziale Komponente ist also die wichtigste für eine Genesung.

Warum spielt die seelische Gesundheit mindestens genauso eine große Rolle wie die körperliche?

Körper und Geist sind abhängig voneinander. Seelische Ungleichgewichte können sich körperlich auswirken und umgekehrt. Ein kleines Beispiel: Wenn wir uns vorstellen, „der Schwarm des Lebens“ kommt zur Tür herein, dann reagiert der Körper bereits mit erhöhtem Pulsschlag, Blutdrucksteigerung, eventuell wird man auch rot im Gesicht oder bekommt feuchte Hände. Andersrum genauso: Wenn wir eine bestimmte Körperhaltung einnehmen, dann beeinflusst das die Stimmung. Wer lächelt, aktiviert ein bestimmtes Areal im Gehirn, so kann man sich auch austricksen. Wenn man schlecht gelaunt ist und für 30 Sekunden ein falsches Lächeln aufsetzt, wird merken, wie sich die Stimmung automatisch bessert. Wir können also Psyche und Körper gar nicht voneinander trennen.

Gibt es eigentlich immer mehr Menschen, die mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben? Hat die AOK da Erfahrungen?

Ja, die Zahlen der psychischen und psychosomatischen Erkrankungen sind erneut angestiegen. Mittlerweile liegen sie laut einem Bericht der AOK, wenn es um die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen geht, auf dem zweiten Platz und da bei mehr 14 Millionen AOK-versicherten Arbeitnehmern). Nur Muskel-Skeletterkrankungen haben einen höheren Anteil. Seit 2010 sind die Zahlen um insgesamt 54 Prozent gestiegen. Zumeist liegen die Fehltage pro Fall bei 30,3 Tagen, das heißt, wer psychisch erkrankt, ist in der Regel länger krank.

Welche Rolle spielt die Corona-Pandemie dabei?

Ich würde sagen, Corona spielt schon eine Rolle. Das lässt sich allein schon durch die fehlenden, sozialen Kontakte in der Corona-Zeit begründen. Die Zahlen sind in den vergangenen zweieinhalb Jahren auch nochmals weiter gestiegen.

Haben Sie Tipps für Menschen, die sich in seelischen Schieflagen befinden?

Es ist wichtig, sich frühzeitig Hilfen zu holen und jemanden hinzuzuziehen. Wie man dann damit umgeht, ob mit einer Therapie oder Ähnlichem, muss dann im Einzelfall entschieden werden. Man kann aber selbst mit einigen Übungen sein seelisches Wohlbefinden stärken oder präventiv zum Beispiel den Kurs „Lebe Balance“ bei der AOK besuchen.