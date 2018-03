Interview: „Wir brauchen einen Pflegemix“

Thomas Münsch, Leiter des Fachdiensts Hilfen im Alter von Caritas Biberach-Saulgau, und Karl-Heinrich Gils von der Beratungsstelle Älterwerden und Pflege der Diakonie Biberach erklären im Interview, wo pflegende Angehörige Hilfe finden und vor welchen Herausforderungen die Gesellschaft beim Thema Pflege steht.

Wenn ich im Landkreis Biberach einen Angehörigen pflege, wo erfahre ich dann, welche Leistungen mir zustehen und wo ich Unterstützung finde?

Gils: Mittlerweile haben viele Senioren, ihre Kinder oder Enkel Internet. Auf der Homepage sind viele Informationen rund um das Thema häusliche Pflege aufgelistet. Dort findet man unter anderem den Seniorenwegweiser für den Landkreis und den für die Stadt Biberach mit Leistungen und unterstützenden Hilfen, zum Beispiel Kurzzeit- und Tagespflege oder Gesprächskreise für pflegende Angehörige. Die Wegweiser kann man aber auch als Broschüre über Diakonie, Caritas, Stadt oder Landkreis anfordern.

Gespräche mit pflegenden Angehörigen haben gezeigt, dass viele von ihnen mit der Bürokratie überfordert sind, die mit der Beantragung von Leistungen einhergeht.

Gils: Ja, oft sind die Schreiben der Versicherungen in Behördendeutsch formuliert, das nicht jeder auf Anhieb versteht. Dass zum Beispiel ein Pflegebett abgelehnt wird, weil der Betroffene mit einem Seniorenbett zurechtkommen könnte, können sich nur Bürokraten ausgedacht haben. Niemand stellt sich doch freiwillig ein Pflegebett ins Schlafzimmer. Wenn man mit ablehnenden Bescheiden nicht einverstanden ist, muss man Widerspruch einlegen. Manche verzichten darauf, weil sie ihre Energie und Nerven für die Pflege brauchen. In den vergangenen Jahren sind viele Leistungen und Hilfsangebote entstanden. Jeder muss überlegen, was in seiner Situation am Besten hilft. Manche Probleme werden erst in der häuslichen Situation sichtbar. Deshalb kann man einen Berater der Pflegekasse des Patienten auf Wunsch nach Hause bitten. Sinnvoll ist, sich frühzeitig und in Ruhe einen Überblick über das Älterwerden und Pflege zu verschaffen. Bei der Messe Aktiv50plus am 27. April kann man dazu viele Hilfsangebote aus dem Kreis Biberach kennenlernen, auch die Mitarbeiter des neuen Pflegestützpunktes beim Landratsamt.

Im Landkreis Biberach werden noch viele Menschen zu Hause gepflegt. Doch auch hier leben die nächsten Angehörigen nicht immer in der Nähe.

Münsch: Das ist richtig. Auch bei uns im ländlichen Raum sind immer mehr Frauen voll berufstätig und Familien wohnen weiter verstreut. Diese Entwicklung wird die Art und Weise, wie Pflege in Zukunft funktioniert, massiv beeinflussen. Die erwähnte Internetseite soll Kindern, die weiter weg wohnen, helfen, sich über die mögliche Pflege ihrer Eltern im Landkreis Biberach umfassend informieren zu können. Dort sind auch Informationen über Pflegeheime zu finden und weitere Dienstleister, wie etwa Tagespflegeangebote.

Immer mehr Menschen greifen auf eine 24-Stunden-Pflege zurück, die meist von osteuropäischen Dienstleistern angeboten wird. Warum ist das problematisch?

Gils: Wenn eine Agentur, sich an die geltenden Regeln hält, wie etwa normale Arbeitszeit und Urlaub, dann wird dieses Angebot nicht billiger als ein Platz im Pflegeheim. Billigere Angebote sollten daher kritisch geprüft werden. Das Problem ist aus unserer Sicht, dass die Politik Grauzonen duldet, weil ohne die billigen Helfer aus anderen Ländern der Pflegenotstand noch größer wäre.

Wie könnte die Pflege der Zukunft aussehen?

Münsch: Wir brauchen einen Pflegemix. Die Bedürfnisse derjenigen, die Pflege benötigen, sind sehr unterschiedlich. Gleichzeitig ist das, was ihre Familien leisten können, ebenfalls sehr unterschiedlich. Wenn jemand einen Angehörigen pflegt, ist das eine tolle Leistung und diese Menschen sollten dann auch entlastet werden, etwa durch Tagespflegeangebote. Gleichzeitig braucht es aber auch genügend gute Heime für all jene, die niemand haben, der sich um sie kümmert. Eine gute Pflege ist für uns alle wichtig.