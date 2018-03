Interview: Wie sinnvoll ist Naturschutz auf Vorrat?

Wie sinnvoll ist Naturschutz auf Vorrat? Gerhard Bronner ist ein Befürworter der Ökopunkte. Andreas Spengler hat mit dem Vorsitzenden des Landesnaturschutzverbands BW über das florierende Geschäft mit den Punkten gesprochen.

Herr Bronner, hilft das System der Ökopunkte tatsächlich der Natur?

Bevor die Ausgleichspflicht eingeführt wurde, wurden Straßen gebaut, Baugebiete errichtet und andere Eingriffe in den Naturhaushalt gemacht, ohne dass dies ausgeglichen wurde. Demgegenüber ist die Ausgleichspflicht ein Fortschritt.

Wie sinnvoll ist Naturschutz auf Vorrat?

Im Umfang wie bisher praktiziert ist das akzeptabel. Die neuen Biotope gewinnen ja mit der Zeit auch an Wert. Und die Zinsen sind ein Anreiz für frühe Umsetzung.

Was wäre denn die Alternative? Bauen und Eingriffe in die Natur ohne Ausgleich? Es wäre blauäugig, zu erwarten, dass aus Naturschutzgründen ab sofort keine Natureingriffe mehr stattfinden. Berechtigt ist die Kritik freilich, wenn man gar nicht mehr nach der Notwendigkeit eines Eingriffs fragt, sondern gleich an Ausgleich denkt.

Das Geschäft mit den Punkten floriert. Wird da Natur nicht zum reinen Wirtschaftsgut?

Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kann es kein Ziel sein, Wachstum und Naturschutz zusammenzubringen. Vielmehr muss die Wirtschaft so umgebaut werden, dass sie kein materielles Wachstum mehr braucht. Leider ist die Mainstream-Ökonomie hiervon noch weit entfernt. Marktwirtschaftliche Instrumente in den Dienst des Natur- und Umweltschutzes zu stellen, ist durchaus sinnvoll. Nichts anderes ist die Ökosteuer, und eigentlich sollte auch das Emissionshandelssystem dieses Ziel erreichen. Angesichts der niedrigen Preise für CO2-Zertifikate muss man hier allerdings ein Marktversagen – oder besser ein Politikversagen – konstatieren.

