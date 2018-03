Interview: Weshalb der Körper Kohlenhydrate braucht

Unter dem Motto „Gesund und nah“ starten die AOK Ulm-Biberach und die „Schwäbische Zeitung“ gemeinsam mit den Lesern fit in den Frühling. Geht es um das Thema Sportler-Ernährung, kursieren viele Gerüchte. Was ist gesund? Was ist Humbug? Redakteurin Tanja Bosch hat mit AOK-Ernährungsexpertin Jennifer Sauter gesprochen.

Frau Sauter, wenn ich an Sportler-Ernährung denke, denke ich an viel Eiweiß und wenig Kohlenhydrate. Stimmt das?

Nein, das stimmt nicht. Es ist ein Irrglaube, dass Sportler extrem viel Eiweiß brauchen. Aber natürlich gehört Eiweiß zu einer ausgewogenen Ernährung dazu, und Kohlenhydrate sind ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Ernährung. Der Körper braucht Kohlenhydrate als Brennstoff für Muskeln, Nerven und Gehirn. Auch für Sportler wird empfohlen, sich nach der Ernährungspyramide zu ernähren.

Was genau sagt die Ernährungspyramide?

Sie ist wie eine Ampel aufgebaut. Grün sind ungesüßte Getränke, Gemüse, Obst und Getreide. Davon soll man reichlich zu sich nehmen. Gelb sind zum Beispiel Milchprodukte, Fleisch, Fisch und Eier, davon sollte man mäßig zu sich nehmen. Und rot sind dann oben in der Spitze Fette und Süßigkeiten, von denen nur sparsam.

Auf was sollte ich achten, wenn ich mich sportlich betätige?

Genügend trinken ist ganz wichtig. Natürlich ungesüßte Getränke, am besten Wasser. 1,5 Liter Wasser sind ausreichend pro Tag. Wer Sport macht, sollte einen halben Liter bis einen Liter mehr trinken, je nach Betätigung. Ansonsten einfach gesund und ausgewogen ernähren.

Gibt es etwas, dass Sie in Bezug auf das Thema Sportler-Ernährung immer wieder hören, was aber Unsinn ist?

Ich halte gar nichts von irgendwelchen Energieriegeln oder Eiweißpräparaten. Das hat nichts mit bewusster und gesunder Ernährung zu tun. Alles, was der Körper braucht, kann man ihm über unsere normale Ernährung zuführen. In 100 Gramm Quark ist zum Beispiel die gleiche Menge an Eiweiß drin, die man über einen Shake aufnimmt. Außerdem muss Essen Spaß machen und schmecken.

Wie viel Eiweiß ist überhaupt gesund?

Man sagt pro Kilogramm Körpergewicht sind 0,8 Gramm Eiweiß gut. Bei Leistungssportlern 1,2 bis 1,5 Gramm. Wer zu viel Eiweiß aufnimmt, könnte möglicherweise Probleme mit den Nieren bekommen.

Wie könnte ein ausgewogener Speiseplan für einen Tag aussehen?

Zum Frühstück empfehle ich Müsli mit Haferflocken und frischem Obst mit einem Kaffee. Als Zwischenmahlzeit vor dem Mittagessen ein Vollkornbrötchen mit Schinken, Käse und einer Portion Gemüse. Zum Mittagessen Hähnchenbrust mit Kartoffeln und Gemüse. Als Nachmittagssnack ein Fruchtjoghurt mit frischen Früchten und zum Abendessen einen Salat mit Käsebrot.