Interview: So ernähren Sie sich klimabewusst

Umwelt- und Klimaschutz wird heutzutage großgeschrieben. Die Menschen leben viel bewusster als noch vor ein paar Jahren. Plastiktüten sind größtenteils verschwunden und auch die Lebensmittelbranche stellt um, wenn es um Verpackungen geht. Bei der Ernährung können Verbraucherinnen und Verbraucher ebenfalls ihren Teil zum Klimaschutz beitragen. Worauf man achten sollte und wie man sich klimabewusst ernähren kann, Tanja Bosch hat mit Birgit Krause, Fachkraft für Ernährung bei der AOK Ulm-Biberach, gesprochen. Am Montag, 16. Mai, gibt es passend zum Thema einen kostenlosen Onlinevortrag der AOK.

Frau Krause, welche Rolle spielt die Ernährung beim Klima- und Umweltschutz?

Eine sehr wichtige. Die Lebensmittelproduktion ist immerhin mit bis zu 21 Prozent für die CO2-Emmissionen auf der Welt verantwortlich. Das ist knapp ein Viertel und damit sehr hoch. 44 Prozent davon entstehen allein bei der Erzeugung von tierischen Produkten, das ist immens. Zum Vergleich: Bei pflanzlichen Produkten sind es acht Prozent.

Birgit Krause ist Diätassistentin und seit mehr als 15 Jahren bei der AOK Ulm-Biberach im Bereich Ernährung und Gesundheit tätig. (Foto: privat)

Also sollten sich alle Menschen lieber vegetarisch oder vegan ernähren?

Wenn es allein ums Klima geht, Ja. Aber das wäre dann doch zu extrem. Schließlich darf Essen auch ein Genuss sein. Aber jeder kann dennoch seinen Teil dazu beitragen und mehr auf pflanzliche Produkte zurückgreifen. Also mehr Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse statt Eiern, Fleisch und Wurst. Auch die Gesundheit profitiert davon.

Fleisch ist aber beispielsweise ein wichtiger Eiweißträger. Wie kann man das kompensieren beziehungsweise ersetzen?

Im Allgemeinen kommen in unserer Ernährung Hülsenfrüchte viel zu kurz. Die sind aber ein guter pflanzlicher Eiweißträger. Ganz klassisch sind Linsen mit Spätzle. Hülsenfrüchte sollten idealerweise in Verbindung mit Getreide verzehrt werden. Wenn es dann noch die Saitenwurst dazu sein soll, ist das auch kein Problem. Es geht einfach darum, sich bewusst zu machen, welche Auswirkungen tierische Produkte auch aufs Klima haben.

Wenn ich auf Fleisch und Wurst aber nur ungern verzichten möchte, welche tierischen Produkte sind besser als andere?

Sehr in der Diskussion steht Rindfleisch, das hat mit die höchste CO₂-Belastung. Das liegt daran, dass Rinder kauen, dann aufstoßen und dadurch zusätzlich Methan frei wird. Jedes Kilogramm Rindfleisch, das in Deutschland verkauft wird, erzeugt rund 16,7 Kilogramm CO₂. Bei Schweinefleisch sind es 6,9 Kilogramm CO₂, bei Geflügel 4,5 Kilo und beim Fisch 3,6 Kilo.

Was können Verbraucherinnen und Verbraucher noch tun, um möglichst klimabewusst einzukaufen beziehungsweise sich klimabewusst zu ernähren?

Im Prinzip gilt die Regel, regional und saisonal einzukaufen. Auch die Transportwege sind dabei wichtig, deshalb lieber zu Fuß oder mit dem Fahrrad in den Supermarkt oder noch bester auf den Wochenmarkt gehen. Denn nicht nur das, was am Ende auf dem Teller liegt, ist wichtig, sondern auch, wie es dahin gekommen ist.

Wie kauft man saisonal und regional ein?

Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man zum Beispiel in den Supermarkt geht, gibt es viele regionale Produkte, die auch so gekennzeichnet sind. Wenn Obst und Gemüse aus Deutschland kommen, sind das schon einmal gute Anhaltspunkte. Aktuell gibt es bei uns noch keine Erdbeeren, die Saison kommt erst noch und auf die sollte man auch warten. Viele Menschen essen zum Beispiel das ganze Jahr über Gurken und Tomaten, aber bei uns gibt es die eigentlich nur, wenn es richtig heiß ist. Denn Gurke und Tomaten haben einen kühlenden Effekt und sind deshalb zum Verzehr im Sommer gut geeignet. Die Natur hat sich dabei schon etwas gedacht. Sie gibt uns das, was wir zu bestimmten Jahreszeiten brauchen.

Wie sieht es eigentlich mit Lebensmittel aus der Tiefkühltruhe aus?

Frisch ist im Hinblick auf das Klimabewusstsein immer besser. Denn bei TK-Produkten ist der CO2-Anteil durch das Tieffrieren und die Lagerung immer höher. Am besten kauft und verzehrt man deshalb nachhaltig produzierte und frische Lebensmittel mit kurzen Transportwegen. Was ebenfalls wichtig ist, nichts wegzuwerfen, sondern auch mal ein Reste-Essen zu kochen. Die Lebensmittelverschwendung ist extrem hoch. Man geht davon aus, dass 80 Kilogramm Lebensmittel pro Person pro Jahr weggeworfen werden. Hier wäre mehr Achtsamkeit sehr hilfreich.