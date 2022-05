Beliebter Foodtrend: Bowls bringen viele Vorteile mit sich

Das kostenfreie Angebot unter dem Titel „Bowls – der Trend in der Küche“ findet am Mittwoch, 4. Mai, von 17.30 bis 21 Uhr in der Lehrküche und im Seminarraum der AOK Biberach statt. Anmelden können sich Interessierte bei der AOK Ulm unter Telefon 0731/168372.

Immer wieder gibt es neue Trends, wenn es ums Thema Gesundheit, Bewegung und Ernährung geht. Der neueste Foodtrend sind die sogenannten Bowls. Der Begriff stammt aus dem Englischen und heißt übersetzt Schüsseln oder Schalen.

Der Trend stammt aus den USA und hat in Deutschland bereits Einzug in Kochbücher, Mensen und Restaurants gehalten. Was sich hinter dem Foodtrend verbirgt und welche Vorteile es gibt, Tanja Bosch hat mit der Ernährungsexpertin Kerstin Horvath von der AOK gesprochen. Den passenden kostenfreien Kurs gibt es für alle Interessierten am Mittwoch, 4. Mai, in der AOK-Lehrküche in Biberach.

Frau Horvath, was kann ich mir unter dem Foodtrend Bowls vorstellen?

Als Bowls werden Gerichte bezeichnet, die in einer Schüssel statt einem Teller angerichtet werden. Wenn möglich wird sogar auf Töpfe und Pfannen verzichtet und das Gericht direkt bunt und hübsch in der Schüssel zubereitet. Bowls sind ein neuer Trend, der in den vergangenen Jahren auch bei uns Einzug gehalten hat. Ursprünglich kommt dieser aus den USA und erfreut sich auch bei uns immer mehr an Beliebtheit.

Kerstin Horvath ist Diätassistentin (Foto: privat)

Welche Idee verbirgt sich dahinter?

Es wird bei der Zubereitung auf möglichst gesunde Nahrungsmittel geachtet. Gemüse, Obst oder Hülsenfrüchte sollen hier die Grundlage sein, deshalb kommt diese Küche auch sehr gut bei Veganern und Vegetariern an. Durch die Verwendung weitestgehend unverarbeiteter Lebensmittel spart man sich viel Zeit in der Küche.

Die verschiedenen, möglichst bunten Komponenten der Bowl werden nur zerkleinert und schön nebeneinander in der Schale angerichtet. Mit einer Sauce oder einem Topping ergänzt, wird die Bowl zum gesunden Eye-Catcher.

Was kommt dann genau in die Bowl?

Eigentlich besteht eine Bowl immer aus drei Komponenten. Viel buntes Gemüse oder zum Frühstück auch gerne Obst. Kohlenhydrate dürfen nicht fehlen, am besten immer in der Vollkornvariante, und dann noch die Eiweiß-Komponente, und fertig ist die Bowl.

Eigentlich ist es ähnlich wie ein Salat, mit dem Unterschied, dass alles getrennt in der Bowl angerichtet wird. Das Auge isst schließlich immer mit. Was aber dennoch nicht fehlen darf, ist eine Soße beziehungsweise ein passendes Topping. Ein Joghurt-Dip ist dabei sehr zu empfehlen.

Welche Vorteile hat die Bowl?

Ernährungsphysiologisch ist eine Bowl so aufgebaut, wie es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vorgibt. Viel Gemüse und Obst, ein sättigendes Kohlenhydrat und zudem Eiweiß. Das macht die Bowls sehr gesund. Im Gegensatz zur typisch deutschen Küche kommen die Zutaten üblicherweise roh in die Schüssel.

Der Sinn dahinter ist, dass die Zutaten möglichst naturbelassen sind, also frisch aus dem Garten oder frisch aus dem Kühlschrank. Es werden keine Fertigprodukte verwendet.

Am 4. Mai gibt es einen kleinen Schnupperkurs bei der AOK Biberach. Was erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer?

Es gibt einen kleinen Theorieteil über eine ausgewogene Ernährung und die Vorteile von Bowls, im Anschluss bereiten wir gemeinsam verschiedene Bowls zu und essen sie natürlich auch. An diesen Abend machen wir eine Frühstücks-Bowl mit frischen Früchten, eine Bowl fürs Mittagessen mit Hülsenfrüchten oder eine Bowl mit knackigem Salat und Fisch zum Abendessen.

Welche unterschiedlichen Bowls gibt es denn?

Es gibt zum Beispiel die Poke-Bowl, die ursprünglich aus Japan kommt und gerne auf Hawaii gegessen wird. Da kommt roher Fisch rein, Reis und frisches Gemüse. Dann gibt es noch die beliebte Buddha-Bowl mit rohem Gemüse, Kohlenhydraten und möglicherweise Tofu, Hülsenfrüchten, Fleisch oder Fisch. Bei der Frühstücks-Bowl wird das Gemüse einfach durch Obst ersetzt. Als Topping dienen Samen oder Nüsse.

Auf was sollte man achten?

Im Prinzip ist der Trend wirklich sehr zu empfehlen, da die Ernährung ausgewogen ist und gesund. Ein bisschen eingeschränkter sehe ich da die exotischen Bowls, in denen, wie der Name sagt, viele exotischen Zutaten drin sind. Ich würde da lieber auf die regionalen Varianten zurückgreifen und eher weniger Avocado, Chiasamen und Ähnliches.

Was ich ebenfalls nicht empfehlen würde, sind die Pülverchen, die es zum Thema Bowls zu kaufen gibt. Die werden mit Wasser angerührt. Das ist aber nicht Sinn und Zweck einer Bowl, die sollte nämlich möglichst naturbelassen angerichtet sein.