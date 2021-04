Interview: Im Frühjahr ein paar Pfunde verlieren

Wer sich für den virtuellen Abnehmkurs, der am Montag, 19. April, um 17.30 Uhr startet, interessiert, kann sich im AOK-Gesundheitszentrum in Biberach anmelden unter Telefon 07351/501450 oder per E-Mail an: karina.lockett@bw.aok.de

Fur SZ-Abonnenten ist das Angebot kostenlos. Die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmer dann von der Kursleitung.