Interview: „Bin nicht der Mann der Betonklötze“

Wieso gibt es bei der Altstadtsanierung nicht mehr die große Dynamik der 90er-Jahre? Wie kümmert sich die Stadtverwaltung heute darum, dass Biberach seinen baulichen Charakter erhält?

Dies und mehr wollte SZ-Redakteur Gerd Mägerle vom Biberacher Baubürgermeister Christian Kuhlmann wissen.

Herr Kuhlmann, erlebt Biberach derzeit eine beispiellose Abrisswelle?

Nein, in den Jahren zwischen 1970 und 2000 wurden zum Beispiel in der historischen Altstadt mehr Gebäude abgerissen als seit dem Jahr 2000. Wir erleben allerdings im Moment eine Welle durchgreifender Veränderungen, was manche Bürger verunsichert. Das gilt vor allem für den Ring. Die Überlegungen für diese städtebauliche Transformation gehen aber zum Teil bis in die 1980er-Jahre zurück. Dass jetzt alles sehr komprimiert kommt, liegt an der guten wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und daran, dass Immobilien als Anlageobjekte sehr gefragt sind. Das gewohnte Bild am Ring verändert sich rasant. Dass dies Ängste und Fragen auslöst, einigen Bürgern zu schnell geht, verstehe ich sehr gut. Auch uns bei der Stadt wäre lieber, wir hätten nur alle paar Jahre eines dieser Großprojekte, wie wir sie jetzt am Ring haben.

Bewerten Sie diese raschen Veränderungen eher positiv oder eher negativ?

Die Veränderungen sehe ich sehr positiv, nur die Schnelligkeit sehe ich kritisch. Ein Blick in die Geschichte Biberachs zeigt, dass in allen Zeitphasen, so auch um die Jahrhundertwende oder in den 60er bis 70er Jahren ähnliche Umbrüche das Bild der Stadt deutlich verändert haben. Diese Veränderungen sind Zeichen einer funktionierenden Stadtgesellschaft und der wirtschaftlichen Prosperität. Eine Stadt, die sich verändert, lebt. Eine Stadt, die sich nicht verändert, wird an Bedeutung verlieren. Dafür gibt es viele Beispiele in ganz Europa. Die Kommunen stehen verstärkt im Konkurrenzkampf. Es gibt viele Verlierer und nur wenige Gewinner. Bei den Mittelzentren gehört Biberach klar zu den Gewinnern.

Für die neue, quaderförmige Architektur aus Beton und Glas im Stadtbild werden in der Öffentlichkeit oft die Stadt und Sie als Person verantwortlich gemacht. Trifft Sie das?

In gewisser Weise schon. Ich bin weder der Mann der Betonklötze, noch reiße ich die halbe Stadt ab. Wir suchen jeweils nach der, dem Ort angemessenen Lösung. Ein Quader mit Flachdach kann es nur in bestimmten Situationen sein. Jedes Projekt – privat und städtisch – wird aus einem städtebaulichen Rahmen abgeleitet, die Gestaltung individuell definiert. Da hilft uns der Gestaltungsbeirat, der 2010 beschlossen und 2011 installiert wurde, da helfen kleine Architektenwettbewerbe. Die Projekte am Ring gehen beispielsweise auf einen städtebaulichen Rahmenplan zurück, den der Gemeinderat in öffentlichen Diskussionen bereits vor vielen Jahren definiert hat. Diese Planungen haben wir im Rahmen der VHS-Gesprächsreihe „Biberach weiterbauen“ umfassend öffentlich vorgestellt und diskutiert.

Was beinhaltet dieser Rahmenplan zum Beispiel?

Er definiert eine städtebauliche Situation, die sich aus dem vorhandenen Umfeld ableitet. Hieran müssen sich dann Neubauten orientieren. Am Ring, außerhalb der früheren Stadtmauer, sind drei- bis vierstöckige Flachdachbauten vorstellbar, diesseits der Stadtmauer dagegen nicht. Denn innerhalb der Stadtmauer finden wir überwiegend zwei- bis dreigeschossige Bauten mit geneigten Dächern vor. Die aktuell diskutierten Neubauten an der Saudengasse und in der Waldseer Straße werden entsprechend mit geneigten Dächern geplant. Unsere Leitlinie lautet: Altes bewahren und Neues wagen.

Trotzdem hat man in der öffentlichen Debatte den Eindruck, als habe man sich in früheren Jahrzehnten viel mehr um die Erhaltung alter Gebäude in der Stadt gekümmert als heute. Stimmt das?

Nein, im Gegenteil. Es gibt Pläne aus den 60er- und 70er-Jahren, die wären heute in keinster Weise mehrheitsfähig. Da war die Überlegung, in großem Maßstab und autogerecht zu bauen. Die Pfluggasse ist darin zum Beispiel als breite Straße zu sehen. Die historischen Häuser dort wären abgerissen worden, hätte man das verwirklicht. Es gab auch Pläne auf dem Areal, wo sich heute der Wielandpark befindet, eine Siedlung mit 460 Wohnungen und Gebäuden mit bis zu 21 Stockwerken zu errichten. Viele andere Städte haben solche Pläne umgesetzt, Biberach zum Glück nicht. Noch in den 80er-Jahren kam es zu bedeutenden Gebäudeabrissen in der Altstadt, beispielsweise der Bereich Bachgasse, einige Gebäude am Marktplatz oder die Ecke Hindenburgstraße/Karpfengasse. Ich bin mir sicher, das würden wir heute anders diskutieren, auch wenn mancher Abriss mit Blick auf die Gebäudesubstanz begründet war.

Aber trotzdem kam in den 80er-Jahren doch auch Bewegung in die Stadtsanierung, oder?

Unbedingt. Die Stadt hat ab Anfang der 80er Jahre mit dem Sanierungsgebiet Altstadt klar auf erhaltende Erneuerung gesetzt. Es wurde Beispielhaftes geleistet. Als Beispiele kann man Zu nennen sind beispielsweise. Quartierssanierungen wie der Weberberg, die Sanierung der beiden Rathäuser mit der Verbindung durch einen modernen Glasbau. Ähnlich war es bei der Sanierung des Museums und der Volkshochschule. Weitere Beispiele sind das Komödienhaus, die Stadtbücherei und die Schranne sowie die Gutermann’schen Häuser als ein prominentes privates Objekte. Maßnahmen im öffentlichen Raum, wie beispielsweise die Umgestaltung des Holzmarkts und die Verkehrsberuhigung des östlichen Marktplatzes, sind in diesem Kontext auch zu nennen.

Wieso hat man das Gefühl, dass diese Dynamik heute nicht mehr so da ist?

Es gab früher mehr Bundes- und Landeszuschüsse für große Sanierungsgebiete in der Stadt. Im Lauf der Jahre wurde von Bund und Land die Förderung heruntergefahren, die Sanierungsgebiete wurden kleiner. Zu Beginn der 2000er-Jahre wurde die Stadtsanierungsgesellschaft aufgelöst, das Sanierungsgebiet Altstadt abgeschlossen. Aus heutiger Sicht war das ein Fehler. Inzwischen sind die Zuschüsse von Bund und Land aber wieder etwas höher. Wir haben auch erreicht, dass es im Baudezernat wieder eine volle Stadtplanerstelle im Bereich der Städtebauförderung gibt. Seither generieren wir auch wieder neue, wenn auch kleine Sanierungsgebiete. Außerdem hat die Stadt ein eigenes kleines Förderprogramm für private Sanierungen aufgelegt. Seit dem Jahr 2000 haben wir damit 48 Maßnahmen mit insgesamt 747 000 Euro unterstützt. Mit der Stadtbildsatzung und dem Gestaltungsbeirat haben wir inzwischen inhaltlich einen richtig guten Werkzeugkoffer, wenn es um die Qualität der Architektur in der Altstadt geht.

Von Seiten des Vereins Stadtforum hört man immer wieder die Kritik, die Stadt bestehe bei privaten Baumaßnahmen zu wenig auf eine Erhaltung der Bausubstanz, obwohl sie es könnte.

Wenn kein Denkmalschutz besteht, können wir das nicht vorschreiben. Wir können nur die Frage stellen, ob ein Erhalt möglich ist. Das haben wir beim Postgebäude und auch beim alten EVS-Gebäude getan. In letzterem Fall hat das funktioniert. Der Investor hat sich das Gebäude angeschaut und kam zu dem Ergebnis, dass er zwei Drittel des Gebäudekomplexes erhalten kann. Wo es geht, unterstützen wir dies. Wir fordern nicht den Abriss, wir haben übrigens auch kein Vorkaufsrecht.

Nun hat die Stadt ja auch verschiedene alte Gebäude in ihrem Eigentum. Hier ist immer wieder die Kritik zu hören, man lasse einige davon bewusst verfallen, um sie dann zu verkaufen und abreißen zu lassen. Trifft das zu?

Viele städtische und hospitälische Gebäude sind in den vergangenen Jahrzehnten intensiv und mit viel Geld saniert worden. Aktuell zum Beispiel die Pflugschule mit einem Investitionsvolumen von etwa sieben Millionen Euro oder das Haus Karpfengasse 9 für Wohnzwecke. Nun gibt es allerdings auch kleinere Gebäude, wie das in der Schulstraße 26, die teilweise von der damaligen Sanierungsgesellschaft gekauft und später in den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft überführt wurden. Lange war nur wenig Geld da, um in diese Wohngebäude zu investieren – auch bei Schulen und Kindergärten hat sich in dieser Zeit wenig getan. Das sieht jetzt anders aus, wir haben in den vergangenen Jahren einiges nachgeholt, und wir können beispielsweise diskutieren, was wir in der Schulstraße oder der Zwingergasse machen. Bei den Diskussionen um den Erhalt von Gebäuden darf man aber nicht übersehen, dass nur 34 Prozent der Altstadt denkmalgeschützte Gebäude sind und weitere zehn Prozent alte Häuser ohne Denkmalstatus, somit immer noch der größte Teil unserer Altstadt aus der Neuzeit stammt.

Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang das Engagement des Stadtforums?

Was das generelle Engagement des Stadtforums angeht, bewerte ich das positiv. Die Mitglieder haben die erneute Diskussion über den Wert der historischen Altstadt mit angestoßen, was auch bei den Themen Stadtbildanalyse und Stadtbildsatzung geholfen hat. Auch bei der Schulstraße 26 hat das Stadtforum mitgeholfen, dass es zur Untersuchung des Gebäudes kam. Ich finde es aber nicht angemessen, wie plakativ der Verein manchmal unterwegs ist. Es war sicher hilfreich, dass sich das Stadtforum zum Beispiel für den Roten Bau stark gemacht hat. Allerdings steht das Gebäude deshalb noch und wurde saniert, weil das Baudezernat beim Land vorstellig wurde und 1,6 Millionen Euro Fördermittel erhalten hat. Außerdem haben wir ein tragfähiges Nutzungskonzept vorgelegt und damit den Gemeinderat überzeugt. Wenn der Zuschuss nicht geflossen wäre, weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Ich habe mich, seitdem ich Baubürgermeister bin, für den Erhalt des Roten Baus eingesetzt und wir haben einen Lösungsweg gefunden. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich begrüße den Dialog mit dem Stadtforum, er tut der Stadt gut. Er sollte nur sachlicher und im Ton angemessen laufen.

Gibt es Dinge, die Sie im Nachhinein anders machen würden?

Es gab sicher Einzelfallentscheidungen, die ich heute anders treffen würde. Man wird in der Diskussion auch sensibler für bestimmte Fragestellungen. Das gilt jetzt weniger für das Postareal, aber möglicherweise für das eine oder andere Gebäude am Ring, das abgerissen wurde. Ob wir einen Erhalt auf Grund der rechtlichen Situation erreicht hätten, ist dabei offen.

Wenn das Bürgerbegehren des Stadtforums zum Pestalozzihaus Erfolg hat: Würden Sie dem Rat empfehlen, seine Entscheidung zu revidieren?

Ich fand die Ratsentscheidung richtig. Eine durchgreifende Sanierung ist wirtschaftlich nicht sinnvoll und bauhistorisch nicht zu begründen. In seinem Umfeld gibt es Gründerzeit-Häuser, die bedeutender sind. Zu beachten ist, dass nicht der sofortige Abriss beschlossen wurde. Wir haben noch zehn Jahre Zeit, um über vielleicht andere Sanierungsansätze mit einer weniger anspruchsvollen Nutzung nachzudenken. Vielleicht fällt uns ja etwas ein.

Hauptgebäude Biberacher Altstadt